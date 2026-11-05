حمایت فهرست مشترک عربی از آیزنکوت برای تشکیل کابینه اسرائیل

فهرست مشترک احزاب عربی اعلام کرد روز پنجشنبه حمایت رسمی خود را از گادی آیزنکوت به هرتزوگ می‌دهد که با 67 نماینده او را به تشکیل کابینه موظف می‌کند.

وبگاه صهیونیستی وای‌نت گزارش داد که در صورت حمایت فهرست مشترک احزاب عربی روز پنجشنبه از گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه آینده اسرائیل، انتظار می‌رود شمار نمایندگان کنست که او را برای دریافت مأموریت تشکیل دولت به رئیس رژیم معرفی می‌کنند، به 67 نفر برسد. این رقم از حدنصاب اکثریت 61 کرسی بیشتر است و گادی آیزنکوت را برای رهبری اسرائیل واجد شرایط قانونی می‌کند.

اطلاع رسمی فهرست مشترک به اسحاق هرتزوگ

فهرست مشترک احزاب عربی اعلام کرد که روز پنجشنبه حمایت رسمی خودشان از آیزنکوت، رئیس حزب "یاشار" را به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل اطلاع خواهند داد. انتظار می‌رود پس از آنکه 11 نماینده فهرست مشترک رسماً حمایت خود را از آیزنکوت اعلام کنند، شمار نمایندگان حامی او به 67 نفر برسد. این اقدام سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل روند تشکیل دولت جدید در تل‌آویو ایفا خواهد کرد.

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تحلیل رایزنی‌های اسحاق هرتزوگ با جناح‌ها

اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور رژیم صهیونیستی همچنان به رایزنی با جناح‌های مختلف برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی وظیفه تشکیل کابینه بعدی را به عهده خواهد داشت، ادامه می‌دهد. تلاش‌های دیپلماتیک هرتزوگ نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در پیکربندی ائتلاف حاکم است و هر توافق با فهرست مشترک می‌تواند تعادل نیروها را در کنست دگرگون کند.

پیامدهای حقوقی و سیاسی برای کنست

رسیدن شمار نمایندگان به 67 نفر معنای آن است که گادی آیزنکوت با اختلافی معادل شش کرسی از حدنصاب بحرانی عبور کرده است. این اقلیت قاطع به او اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به ائتلاف‌های پیچیده اضافی، فرآیند تدوین منشور وزیری و برنامه‌ریزی برای اجرای قوانین جدید را آغاز کند. موفقیت در این مرحله می‌تواند ثبات نسبی را برای سال‌های آتی به قوه مقننه و مجریه اسرائیل تزریق کند.