حمایت استراتژیک ایرانول از روانکاران احیا سپاهان و رشد ۲۹۳ درصدی فروش

گزارش تحلیلی از حمایت راهبردی شرکت نفت ایرانول از توسعه روانکاران احیا سپاهان، همراه با آمار دقیق رشد ۲۹۳ درصدی فروش و ۲۵ درصدی حاشیه سود در هفت‌ماهه جاری.

شرکت نفت ایرانول به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در صنعت انرژی کشور، با اعلام حمایت قاطع و راهبردی از شرکت روانکاران احیا سپاهان ، گام‌های عملیاتی جدیدی را برای تقویت زنجیره ارزش تولید روانکارهای صنعتی برداشته است. دکتر میرزاپور ، مدیرعامل شرکت ایرانول ، در دیداری رسمی با مدیران و کارکنان این مجموعه، بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های تخصصی، مدیریتی و پشتیبانی برای تسریع در توسعه فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد. این حمایت در چارچوب سیاست‌های کلان ایرانول برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بازارهای داخلی و منطقه‌ای تعریف شده است.

رشد چشمگیر آمار تولید و فروش در هفت‌ماهه جاری

دکتر میرزاپور با ارائه گزارش عملکرد دقیق از شرکت روانکاران احیا سپاهان، ارقام قابل توجهی را از میزان رشد تولید و فروش این زیرمجموعه رونمایی کرد. بر اساس آمار منتشر شده، در هفت‌ماهه سال جاری، مقدار تولید این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد و میزان فروش آن ۳۵ درصد افزایش یافته است. این رشد کمی در کنار بهبود کیفی فرآیندها، منجر به جهش شگرف در ارزش مالی شده به طوری که مبلغ فروش به ۲۹۳ درصد رشد نسبت به سال قبل رسیده است که نشان‌دهنده پذیرش بالای محصولات در بازار است.

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بهبود حاشیه سود و استراتژی‌های توسعه زیرساختی

یکی دیگر از دستاوردهای مهم اعلام شده در این نشست، بهبود شاخص‌های سودآوری شرکت روانکاران احیا سپاهان است. حاشیه سود خالص این شرکت در شش‌ماهه نخست سال جاری به حدود ۲۵ درصد رسیده است که در مقایسه با ۱۳ درصد در مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده یک رشد قابل‌توجه و پایدار در عملکرد مالی مجموعه است. میرزاپور تصریح کرد که ایرانول از برنامه‌هایی که منجر به توسعه زیرساخت‌ها، افزایش توان تولید، بهبود کیفیت محصولات و گسترش بازار شود، حمایت کامل خواهد کرد تا این مجموعه به هبلی برای ورود به بازارهای جدید تبدیل گردد.

رونمایی از بسته‌بندی جدید و تمرکز بر سرمایه انسانی

در ادامه این مراسم، بسته‌بندی جدید محصولات شرکت روانکاران احیا سپاهان با هدف ارتقای هویت بصری، تقویت جایگاه برند، افزایش سهم بازار و بهبود سودآوری رونمایی شد. این اقدام نمادین، گامی فراتر از تغییرات ظاهری است و نشان‌دهنده توجه ویژه به استانداردهای جهانی در بازاریابی و فروش محصولات صنعتی می‌باشد. همچنین مدیرعامل ایرانول بر اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه تأکید کرد و حفظ کرامت کارکنان، بهبود شرایط کاری و ارتقای توانمندی‌های نیروی انسانی را از الزامات غیرقابل‌مذاکره برای تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت عنوان نمود.

نقش راهبردی در اقتصاد مقاومتی و تولید داخل

توسعه شرکت روانکاران احیا سپاهان نه تنها به نفع سهامداران و کارکنان این مجموعه است، بلکه می‌تواند نقش مؤثری در تقویت توان تولید داخل و تأمین نیاز بازار ایفا کند. ایرانول با بهره‌گیری از این زیرمجموعه در حوزه تولید و عرضه محصولات روانکار و گریس، تلاش دارد تا وابستگی به واردات را کاهش داده و ارزش‌آفرینی بیشتری را در اکوسیستم صنعت نفت کشور ایجاد نماید. هم‌افزایی میان ایرانول و روانکاران احیا سپاهان می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در سال‌های آتی باشد.

چشم‌انداز آینده و اولویت‌های کلان صنعت نفت

با توجه به سرفصل‌های مطرح شده در صنعت انرژی کشور، از جمله توزیع سه میلیارد لیتر سوخت برای تامین سوخت نیروگاه‌ها و نصب بیش از ۳ میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در کشور، شرکت ایرانول خود را متعهد به حفظ تعادل میان توسعه تولید و پایداری محیط زیست می‌داند. حمایت از زیرمجموعه‌هایی مانند روانکاران احیا سپاهان، بخشی از این راهبرد کلان است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای انرژی و صنعت، به رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی نیز کمک شایانی انجام دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری، خط قرمز اصلی مدیران ارشد ایرانول در مسیر توسعه پایدار است.