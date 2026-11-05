حمایت فهرست مشترک از گادی آیزنکوت و تغییر موازنه قدرت در کنت

گادی آیزنکوت با کسب حمایت فهرست مشترک عربی و خلع ید یهودت توراتی از نتانیاهو، شانس تشکیل دولت در اسرائیل را افزایش داد و ریسک ائتلاف با احزاب عرب را جدی‌تر کرد.

گادی آیزنکوت ، فرمانده سابق ارتش اسرائیل، روز پنج‌شنبه شانس خود را برای تشکیل دولت بعدی با حمایت رسمی بزرگترین فهرست عربی در این کشور افزایش داد. این توسعه مهم به معنای تضعیف بیشتر موقعیت بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر مستعفی است، به‌ویژه زمانی که یکی از متحدان مذهبی کلیدی او نیز از معرفی مجدد او برای این سمت انصراف داد. اسحاق هرتزوگ ، رئیس‌جمهور اسرائیل، همزمان دومین روز از رایزنی‌های خود با احزاب سیاسی را به منظور انتخاب رهبر ائتلاف آینده آغاز کرده است.

مکانیزم دعوت به تشکیل دولت و نقش هرتزوگ

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، طبق روال قانونی، شخصاً تصمیم نهایی را برای دعوت از فردی جهت تشکیل دولت ائتلافی می‌گیرد، اما در عمل این ماموریت معمولاً به کسی سپرده می‌شود که توصیه بیشترین احزاب پارلمان را داشته باشد. اکنون گادی آیزنکوت به دلیل حمایت احزاب با اکثریت عربی، در موقعیت بهتری نسبت به نتانیاهو برای کسب این ماموریت قرار گرفته است. هر دو فهرست عربی که در انتخابات اخیر مجموعاً ۱۹ کرسی در پارلمان را کسب کردند، روز پنج‌شنبه به صورت رسمی اعلام حمایت خود از گادی آیزنکوت را تأیید کردند. بیانیه رسمی "فهرست مشترک" که ۱۱ کرسی در اختیار دارد، صراحتاً اعلام کرد که اسحاق هرتزوگ را مطلع ساخته است که این فراکسیون، گادی آیزنکوت را برای تشکیل دولت پیشنهاد می‌کند.

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انصراف یهودت توراتی و انگیزه‌های مذهبی

در مقابل، حزب "یهودت توراتی" که در پنج انتخابات گذشته حامی نتانیاهو بود، در دیدار با رئیس‌جمهور از معرفی مجدد وی انصراف داد. این حزب که هفت کرسی در کنت دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته هیچ‌یک از اعضای پارلمان ۱۲۰ نفره را برای تشکیل دولت پیشنهاد نکند. ایزاک پیندروس، نماینده این حزب در مجلس، اعلام کرد که اولویت فوری آن‌ها در هر دولتی، رسیدگی به وضعیت دانشجویان تورات است. اختلاف نظر بر سر معافیت طلاب از خدمت سربازی، به‌ویژه در شرایطی که نیروهای ذخیره به دلیل درگیری‌ها در غزه، لبنان و مرزهای شمالی فراخوانده شده‌اند، نقش کلیدی در این شکاف ایجاد کرده است. نتانیاهو موفق شد معافیت‌ها را حفظ کند اما نتوانست آن را به قانون رسمی تبدیل نماید، امری که با مخالفت بخش سکولار جامعه روبرو بود.

پیامدهای سیاسی و واکنش‌های بلوک‌های رقیب

ناظران سیاسی معتقدند تاکتیک حزب یهودت توراتی بیشتر جنبه تنبیهی علیه نتانیاهو دارد تا حمایت واقعی از آیزنکوت، و هدف آن نشان دادن غیرقطعی بودن آرای مذهبی است. گادی آیزنکوت که سعی دارد نظرات اسرائیلی‌های سکولار را جلب کند، نسبت به پایان دادن به معافیت سربازی از طلاب سخت‌گیر بوده و احزاب ارتدکس افراطی را که حدود ۱۴ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، مورد انتقاد قرار داده است. در سوی دیگر، بلوک نتانیاهو با اتحاد یهودت توراتی هنوز ۵۳ کرسی در پارلمان جدید دارد، در حالی که بلوک آیزنکوت در حال حاضر ۴۸ کرسی را در اختیار دارد. نتانیاهو همچنان به مخالفت با ائتلاف احتمالی آیزنکوت با قانونگذاران عرب می‌پردازد و در روز چهارشنبه ادعا کرد که "سوءظن‌های جدی" درباره مداخله پولی قدرت‌های خارجی در انتخابات وجود دارد.

توسعه اقتصادی و افق‌های پیش‌روی کابینه آینده

توسعه‌های اخیر در کنار تحولات منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی و امنیتی را بر دولت بعدی افزایش می‌دهد. همزمان با این تحولات داخلی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که کمک سالانه ۴ میلیارد دلاری به اسرائیل را متوقف خواهد کرد، که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بودجه دفاعی و سیاسی دولت جدید بگذارد. اگر گادی آیزنکوت در نهایت ماموریت تشکیل دولت را بپذیرد، ۲۸ روز فرصت خواهد داشت تا کابینه را نهایی کند که این مهلت امکان ۱۴ روز تمدید را نیز دارد. در غیر این صورت، اسحاق هرتزوگ باید فرد دیگری را برای این ماموریت انتخاب کند که ریسک بن‌بست سیاسی را افزایش می‌دهد. حمایت احزاب عربی به دلیل خشم از رفتار دولت راست افراطی نتانیاهو با اعراب و فلسطینی‌های کرانه باختری و غزه، دستاوردی تاریخی برای فهرست مشترک بوده است.