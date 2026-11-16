ریاست جمهوری با پیگیری ۱۰۰ روزه و برگزاری جلسات تخصصی به خواسته والدین اوتیسم برای نظارت بر مراکز پاسخ داد و صدای هزاران نفر را به گوش مسئولان رساند.

کارزار "اعتراض به بی‌اعتنایی در حوزه سلامت جامعه اوتیسم" با هدف مطالبه شفافیت و امنیت در مراکز درمانی و مراقبتی کودکان مبتلا به این اختلال راه‌اندازی شد تا دغدغه‌های والدین این جامعه را به گوش نهادهای حاکمیتی برساند.

ریشه اضطراب والدین در مراکز بدون نظارت

مادران کودکان مبتلا به اوتیسم که فرزندانشان توانایی بیان وقایع داخل مراکز را ندارند، همواره با نگرانی عمیقی از سلامت جسمی و روانی آن‌ها در محیط‌های بسته مواجه هستند.

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نبود دوربین‌های مداربسته در بسیاری از اتاق‌های درمان، اضطراب والدین را دوچندان کرده و آن‌ها را به فکر اقدامی جمعی برای ایجاد نظارت بصری انداخته است.

تکثیر شدن کارزارها و رسیدن به ده‌ها هزار امضا

این درخواست اولیه به سرعت به یک جنبش عمومی تبدیل شد و تعداد امضاها در کارزار مادر بنیان‌گذار به نزدیک ۱۰ هزار نفر رسید.

سپس والدین دیگری با الهام از این موفقیت، طرح‌های جدیدی را منتشر کردند تا مجموع کارزارهای مرتبط از ۲۰ مورد عبور نمود و موضوعات گسترده‌تری را پوشش داد.

این مطالبات فراتر از نظارت رفت و تنها به دنبال دریافت حق پرستاری، تأمین داروهای ضروری و امکان کاهش ساعات کاری برای بازنشستگی پیش‌از موعد این والدین بودند.

واکنش نهادهای اجرایی و جدول زمانی ۱۰۰ روزه

مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با برگزاری جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری، مستقیماً با نویسندگان کارزارها گفتگو کرد و تعهد رسمی برای حل مشکلات ارائه نمود.

این نهاد مکاتبات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌ها آغاز کرد و مهلت زمانی مشخص ۱۰۰ روزه را برای گزارش پیشرفت کار تعیین نمود.

اداره کل پیگیری شکایات مردمی مرکز ارتباطات نیز دو هفته پس از جلسه نخست، نشست تخصصی جدیدی را برگزار کرد تا موانع اجرایی را بررسی نماید.

تأثیرات ملموس بر مراکز خصوصی و مسیر آینده

برخی کلینیک‌های خصوصی هم‌اکنون به‌صورت داوطلبانه اقدام به نصب دوربین در اتاق‌های درمان کرده‌اند تا نگرانی‌های خانواده‌ها را تا زمان اجرای کامل قوانین کاهش دهند.

با گذشت نیمی از دوره ۱۰۰ روزه، پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و مادران اوتیسمی اکنون به عنوان نمایندگان جامعه‌ای چند ده هزار نفری، امید خود را زنده نگه داشته‌اند.