فدراسیون فوتبال آلمان با اعلام حمایت رسمی از فیلیپ دیالو، رییس فوتبال فرانسه، در انتخابات ریاست فیفا، بر تمایل به تغییر مدیریت و مقابله با چالش‌های فعلی این نهاد تاکید کرد.

گیده نویندورف ، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان ، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که این نهاد ورزشی به‌طور کامل از نامزدی فیلیپ دیالو ، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه ، برای کسب صندلی ریاست فیفا حمایت خواهد کرد. این اعلام حمایت پس از دیدار دو مقام ارزی فوتبال اروپا و در آستانه انتخابات ماه مارس صورت گرفت و نشاندهنده گسست عمیق در میان فدراسیون‌های بزرگ اروپایی از عملکرد فعلی مدیریت جهانی فوتبال است.

توافق اروپا بر تغییر رهبری فیفا

فیلیپ دیالو در روز دوشنبه حمایت رسمی یوفا را برای رقابت با جیانی اینفانتینو، رئیس کنونی فیفا، در انتخابات پیش‌رو پذیرفت. نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا بارها بر ضرورت تغییر در راس مدیریت فیفا تأکید کرده و خواهان اصلاح ساختارهای این نهاد شده است. گیده نویندورف پس از دیدار با دیالو در روز چهارشنبه که آخرین مهلت ثبت‌نام نامزدها بود، اعلام کرد که فیفا باید در خدمت فوتبال باشد و نه منافع تجاری خاص.

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انتقادات از رویکرد و ارزش‌های اینفانتینو

گیده نویندورف در بیانیه خود با انتقاد از سبک مدیریتی فعلی، گفت: "فیلیپ دیالو طرفدار رویکردی مسئولانه به فوتبال است و مصمم است با چالش‌هایی که این ورزش در سال‌های آینده با آنها روبه‌رو خواهد شد، مقابله کند." او افزود که دیالو تجربه گسترده‌ای در فوتبال بین‌المللی دارد و در سراسر فوتبال اروپا از احترام زیادی برخوردار است. نویندورف تصریح کرد که رویکرد دیالو و ارزش‌هایی که از آنها دفاع می‌کند، تفاوت آشکاری با رویکرد و ارزش‌های رئیس کنونی فیفا دارد و ما می‌خواهیم فوتبال به سمت بهتر شدن تغییر کند.

جنگ تجاری یوفا و فیفا و واکنش‌های بین‌المللی

جیانی اینفانتینو پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و در پی تلاش ناکام برای وارد کردن سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید که قرار بود حقوق مرتبط با مسابقاتی از جمله جام جهانی را در اختیار داشته باشد، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. یوفا در ابتدا تهدید کرده بود مسابقات فیفا را تحریم خواهد کرد، اما پس از دریافت تضمین‌هایی مبنی بر اینکه طرح فروش سهام مرتبط با جام جهانی و دیگر رقابت‌های بزرگ دوباره مطرح نخواهد شد، از این تهدید عقب‌نشینی کرد. با این حال، فدراسیون فوتبال هلند نیز از دیالو حمایت کرده و انتظار می‌رود بسیاری از نهادهای اداره‌کننده فوتبال در اروپا نیز همین مسیر را دنبال کنند.

رقابت‌های انتخاباتی و زمان برگزاری رای‌گیری

در کنار فیلیپ دیالو، کوزو تاشیما، رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، و رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوییس، نیز در انتخابات ریاست فیفا نامزد شده‌اند. ثبت‌نام نامزدها در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵ به پایان رسید و تمامی فرآیندهای پیش‌نیاز برای رای‌گیری نهایی تکمیل شده است. این رویداد سرنوشت‌ساز برای آینده فوتبال جهان، روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۵ در هفتادوهفتمین کنگره فیفا در رباط، پایتخت مراکش، برگزار خواهد شد. با وجود درخواست‌های مکرر برای استعفای او، این مدیر ورزشی سوییسی همچنان تاکید می‌کند که از حمایت قاطع فدراسیون‌های عضو فیفا در سراسر جهان برخوردار است.