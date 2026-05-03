جنبش حماس اعلام کرد که اسرائیل با کشتن، زخمی کردن و بازداشت صدها خبرنگار در غزه، تلاش می‌کند مانع افشای واقعیت‌های جنگ شود. حماس خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای حفاظت از اصحاب رسانه شد.

جنبش حماس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات ، اتهامات سنگینی را علیه رژیم صهیونیستی مطرح کرد و اعلام داشت که اسرائیل با هدف پنهان‌سازی حقایق جنگ در غزه ، دست به سرکوب گسترده و هدفمند خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌زند.

این جنبش با انتشار بیانیه‌ای، آمار تکان‌دهنده‌ای از تلفات و بازداشت‌های خبرنگاران در نوار غزه از آغاز عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳ ارائه داد. بر اساس این آمار، تاکنون ۲۶۲ خبرنگار در غزه به دست نیروهای اسرائیلی کشته شده‌اند. این آمار نه تنها نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل رژیم صهیونیستی به حقوق بشر و آزادی بیان است، بلکه گواهی بر تلاش‌های مذمومانه این رژیم برای سانسور و تحریف واقعیت‌های جنگ و جلوگیری از رسیدن صدای مردم فلسطین به گوش جهانیان است.

حماس تاکید کرد که کشتن و بازداشت خبرنگاران، صرفاً یک اقدام تصادفی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی حساب‌شده برای پنهان کردن جنایات جنگی و سرکوب هرگونه انتقاد از سیاست‌های اشغالگرانه اسرائیل است. این استراتژی با هدف ایجاد یک روایت یک‌طرفه از جنگ و توجیه اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی در غزه دنبال می‌شود. علاوه بر شهدا، بیش از ۵۰۰ خبرنگار نیز در جریان حملات اسرائیل به غزه زخمی شده‌اند و حدود ۵۰ روزنامه‌نگار نیز در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند.

این بازداشت‌ها نقض آشکار قوانین و معاهدات بین‌المللی است که آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران را تضمین می‌کند. حماس با اشاره به این نقض قوانین بین‌المللی، خواستار اقدام فوری و قاطع جامعه بین‌المللی برای حفاظت از اصحاب رسانه و آزادی خبرنگاران بازداشت‌شده شد. این جنبش همچنین از سازمان ملل و نهادهای حقوقی بین‌المللی خواست تا اسرائیل را به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی بیان تحت فشار قرار دهند و برای پیگرد بین‌المللی این جنایات اقدام کنند.

حماس تاکید کرد که اسرائیل از افشای واقعیت‌های مربوط به فلسطین و انتشار گزارش‌های مربوط به آن در سطح جهانی هراس دارد و به همین دلیل، دست به سرکوب و ارعاب خبرنگاران می‌زند. این ترس نشان‌دهنده ضعف و بی‌اعتباری رژیم صهیونیستی در برابر افکار عمومی جهانی است. حماس در ادامه بیانیه خود، بر اهمیت آزادی مطبوعات به عنوان یک حق اساسی و تضمین‌شده در قوانین و اسناد بین‌المللی تاکید کرد.

این جنبش با انتقاد از سکوت و بی‌عملی جامعه بین‌المللی در قبال نقض این حق توسط اسرائیل، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از خبرنگاران و تضمین آزادی بیان در فلسطین شد. حماس همچنین از سازمان‌های بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی مطبوعات خواست تا با اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب به غزه، وضعیت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را بررسی کنند و گزارش‌های خود را به اطلاع جهانیان برسانند.

این جنبش معتقد است که تنها با افشای حقیقت و اطلاع‌رسانی دقیق، می‌توان افکار عمومی جهانی را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی آگاه کرد و برای پایان دادن به اشغال و برقراری صلح عادلانه تلاش کرد. حماس همچنین از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر جهان خواست تا با پوشش دقیق و بی‌طرفانه رویدادهای غزه، به افشای حقیقت و حمایت از حقوق مردم فلسطین کمک کنند.

این جنبش تاکید کرد که خبرنگاران نقش مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی و ایجاد فشار بر دولت‌ها برای اتخاذ مواضع عادلانه دارند. حماس در پایان بیانیه خود، بار دیگر از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوقی خواست تا برای توقف اقدامات سرکوبگرانه اسرائیل علیه خبرنگاران، آزادی خبرنگاران بازداشت‌شده و روشن شدن وضعیت افراد مفقود، فشار لازم را بر این رژیم وارد کنند و برای پیگرد بین‌المللی این جنایات اقدام نمایند.

این جنبش همچنین خواستار تشکیل یک کمیته مستقل بین‌المللی برای بررسی نقض حقوق بشر و آزادی بیان در فلسطین شد. این اقدامات اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که خبرنگاران در غزه با شرایط بسیار دشواری روبرو هستند. آن‌ها نه تنها با خطر مرگ و زخمی شدن مواجه هستند، بلکه با کمبود امکانات و تجهیزات نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از خبرنگاران مجبور هستند بدون داشتن تجهیزات حفاظتی مناسب، در مناطق خطرناک گزارش تهیه کنند.

علاوه بر این، دسترسی به اینترنت و برق در غزه محدود است و این امر کار خبرنگاران را دشوارتر می‌کند. با وجود این مشکلات، خبرنگاران غزه با شجاعت و تعهد، به پوشش رویدادهای جنگ ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند تا صدای مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند. حماس با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران غزه، بر اهمیت حمایت از آن‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام وظایفشان تاکید کرد.

این جنبش همچنین از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا با ارائه کمک‌های مالی و تجهیزاتی، به خبرنگاران غزه کمک کنند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند. حماس معتقد است که حمایت از خبرنگاران غزه، یک وظیفه اخلاقی و انسانی است و باید از هیچ تلاشی برای انجام این وظیفه دریغ نکرد.

در پایان، حماس بار دیگر بر تعهد خود به حمایت از آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق خبرنگاران تاکید کرد و اعلام داشت که تا زمانی که اشغال پایان نیابد و حقوق مردم فلسطین به طور کامل محقق نشود، به مبارزه خود ادامه خواهد داد





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فلسطین جنگ غزه حقوق بشر آزادی مطبوعات حماس اسرائیل غزه آزادی مطبوعات خبرنگاران جنایات جنگی حقوق بشر سازمان ملل جامعه بین‌المللی طوفان الاقصی

United States Latest News, United States Headlines