یک منبع امنیتی مدعی شده است حماس در حال بهره‌برداری از تمرکز اسرائیل و آمریکا بر جبهه‌های دیگر برای تعویق روند خلع سلاح در غزه است. همزمان، تحرکات آمریکا در راستای گسترش صنعت دفاعی و تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز خبرساز شده است.

یک منبع امنیتی ادعا کرده است که حماس در حال بهره‌برداری از تمرکز کنونی اسرائیل و آمریکا بر روی جبهه‌های لبنان و ایران است تا روند خلع سلاح خود را به تعویق اندازد. در همین حال، این گروه با رد طرح صلح پیشنهادی برای غزه ، به دنبال خرید زمان و حفظ نفوذ خود است. به گزارش اورشلیم پست، یک منبع در نهادهای امنیتی هشدار داده است که حماس از بی‌ثباتی ناشی از وضعیت امنیتی در جنوب لبنان و تنش‌ها با حکومت ایران برای تقویت موقعیت خود در نوار غزه استفاده می‌کند.

این گروه همچنین از توجه آمریکا به پرونده ایران بهره می‌برد تا زمان بخرد و از پیشرفت در روندهای سیاسی، از جمله خلع سلاح، جلوگیری کند. این منبع اظهار داشت که راهبرد فعلی رهبری حماس شامل جمع‌آوری مالیات، جذب نیرو و کنترل ورود کالاها به غزه است. به گفته این منابع، حماس تلاش دارد این تصور را ایجاد کند که از قدرت کنار رفته است، اما در عمل - حتی در صورت واگذاری ظاهری قدرت - به دنبال حفظ کنترل از پشت صحنه بر حاکمیت آینده غزه است. این رویکرد، به گفته منبع امنیتی، مشابه راهبرد حسن نصرالله در لبنان است. در همین حال، یک منبع دیگر به اورشلیم پست گفته است که حماس طرح خلع سلاح ارائه‌شده از سوی «هیات صلح» به رهبری آمریکا برای غزه را رد کرده و خواستار اصلاح آن شده است. به گفته این منبع، این طرح با حضور نیکولای ملادنوف، نماینده ارشد هیات، و سه میانجی دیگر در حال پیگیری است. بر اساس این گزارش، اجرای این طرح بین شش تا هشت ماه پیش‌بینی شده است؛ بازه‌ای که به گفته منابع، با راهبرد حماس برای خرید زمان همسو است، زیرا در این مدت انتخابات در اسرائیل و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا برگزار خواهد شد و توجه‌ها را از غزه منحرف می‌کند. همزمان، وب‌سایت «والا» گزارش داده است که بسیاری از مقام‌های ارشد حماس پس از دریافت «نشانه‌هایی» مبنی بر لزوم خروج، قطر را به مقصد ترکیه و دیگر کشورها ترک کرده‌اند. به گفته این گزارش، نیروهای امنیتی قطر تدابیر خود را برای جلوگیری از ترورهای هدفمند تشدید کرده‌اند و حماس نیز در پی نگرانی از اقدامات مشابه از سوی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، این پیام‌ها را جدی تلقی کرده است. به گزارش رویترز به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال، مقام‌های ارشد دفاعی ایالات متحده با مدیران ارشد شرکت‌هایی از جمله جنرال موتورز و فورد درباره امکان تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی گفت‌وگو کرده‌اند. این مذاکرات که به گفته منابع آگاه دامنه‌ای گسترده داشته، پیش از آغاز جنگ با حکومت ایران آغاز شده است. بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است که نقش خودروسازان و دیگر تولیدکنندگان آمریکایی را در زنجیره تولید دفاعی افزایش دهد. مقام‌های دفاعی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند که ممکن است از ظرفیت این شرکت‌ها برای پشتیبانی از پیمانکاران سنتی دفاعی استفاده شود و از آنها خواسته شده بررسی کنند آیا می‌توانند به‌سرعت خطوط تولید خود را به تولیدات نظامی تغییر دهند یا خیر. در این گفت‌وگوها، شرکت‌هایی مانند «جی‌ای ایروسپیس» و «اوشکوش» نیز حضور داشته‌اند. با این حال، رویترز اعلام کرده که هنوز نتوانسته این گزارش را به‌طور مستقل تأیید کند و شرکت‌های مذکور نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخی نداده‌اند. یک مقام پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت جنگ «متعهد به گسترش سریع پایه صنعتی دفاعی از طریق بهره‌گیری از تمامی راهکارها و فناوری‌های تجاری موجود» است تا برتری نظامی نیروهای آمریکایی حفظ شود. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که پنتاگون در پی جبران ذخایر تسلیحاتی مصرف‌شده در حملات به ایران و سایر عملیات‌های اخیر است. دونالد ترامپ نیز در ماه مارس با مدیران هفت شرکت پیمانکار دفاعی دیدار کرده بود تا راه‌های افزایش تولید تسلیحات را بررسی کند. از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و همچنین عملیات نظامی اسرائیل در غزه، ایالات متحده میلیاردها دلار از ذخایر تسلیحاتی خود - از جمله سامانه‌های توپخانه‌ای، مهمات و موشک‌های ضدتانک - را مصرف کرده است. در همین چارچوب، ترامپ در ماه جاری درخواست افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی را مطرح کرده که در صورت تصویب، مجموع آن را به ۱.۵ تریلیون دلار خواهد رساند؛ افزایشی که در سایه تداوم جنگ با حکومت ایران و نیاز به بازسازی توان نظامی آمریکا مطرح شده است. به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی ایران را در بانک‌های خود نگه دارند، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «به کشورها اعلام کرده‌ایم اگر نفت ایران را خریداری کنید یا پول ایران در بانک‌های شما باشد، آماده اعمال تحریم‌های ثانویه هستیم.» این هشدار در حالی مطرح می‌شود که محاصره دریایی آمریکا علیه حکومت ایران از روز دوشنبه ۲۴ فروردین آغاز شده و جنگ وارد هفته هفتم خود شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، انتظار می‌رود این اقدامات باعث توقف خرید نفت ایران توسط چین شود؛ کشوری که پیش‌تر بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی دریایی ایران را خریداری می‌کرد. بسنت همچنین اعلام کرد که واشینگتن به بانک‌های خارجی هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حساب‌هایشان، با تحریم مواجه خواهند شد. در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نفت ایران اعمال کرده و بیش از دو ده فرد، شرکت و شناور را هدف قرار داده است. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا یک معافیت ۳۰ روزه برای صادرات نفت ایران در دریا صادر کرده بود؛ معافیتی که به گفته بسنت، موجب ورود حدود ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران به بازار جهانی شد. او تأیید کرد که این معافیت که در ۲۰ مارس صادر شده و در ۱۹ آوریل به پایان می‌رسد. همزمان، آمریکا معافیت مشابه برای نفت روسیه را نیز تمدید نکرده است





حماس غزه اسرائیل آمریکا ایران تحریم نفتی صنعت دفاعی

