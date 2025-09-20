جنبش حماس اقدام رژیم صهیونیستی در توزیع کارت‌های جدید برای ساکنان روستاهای غرب قدس را محکوم کرد و آن را بخشی از طرحی برای جداسازی، الحاق و کوچاندن اجباری فلسطینیان دانست. این اقدام در راستای سیاست‌های سرکوبگرانه و تغییر بافت جمعیتی قدس ارزیابی شد.

به گزارش مشرق به نقل از قدس الاخباریه، هارون ناصرالدین، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر امور قدس در جنبش حماس ، اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در توزیع کارت‌های جدید برای ساکنان روستاهای الجیب (محله الخلایله)، بیت اکسا و پیامبر صموئیل در غرب قدس را بخشی از طرح اشغالگران برای جداسازی و تکه‌تکه کردن بافت شهر و در نهایت سیطره کامل بر آن دانست. ناصرالدین این اقدام را به‌عنوان مرحله‌ای از طرح بزرگ‌تری برای تغییر دموگرافیک قدس و حذف هویت فلسطین ی توصیف کرد.

او توضیح داد که این کارت‌های جدید، ساکنان این روستاها را از بقیه مناطق جدا می‌کند و رفت‌وآمد آنها را به مناطق دیگر محدود می‌سازد. این محدودیت‌ها شامل دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و تجاری نیز می‌شود و در واقع زندگی روزمره فلسطینیان را مختل می‌کند. این رهبر حماس با اشاره به اینکه این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است، تأکید کرد که هدف اصلی رژیم صهیونیستی از این اقدامات، ایجاد شرایطی برای کوچاندن اجباری فلسطینیان و جایگزینی آنها با شهرک‌نشینان صهیونیست است. وی همچنین هشدار داد که این اقدامات می‌تواند به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه منجر شود و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن این روند شد.\بر اساس این طرح، ورود ساکنان تنها برای مکان و هدف مشخص در داخل سرزمین‌های اشغالی مجاز خواهد بود؛ امری که به گفته ناصرالدین، بیانگر نگاه اشغالگر به این مناطق به‌عنوان «اراضی اسرائیلی» و در واقع اعلام الحاق عملی آنهاست. او این تصمیم را گامی خطرناک در راستای تثبیت آپارتاید و کوچاندن اجباری فلسطینیان توصیف کرد. ناصرالدین تأکید کرد که این اقدام در ادامه سلسله سیاست‌های سرکوبگرانه در قدس اشغالی صورت می‌گیرد؛ از جمله یورش‌های مکرر به مسجدالاقصی، تخریب خانه‌ها، بازداشت جوانان و اعمال محدودیت‌های سنگین بر رفت‌وآمد اهالی، که هدف نهایی آن تهی‌سازی شهر از ساکنان اصلی و جایگزینی با واقعیت استعماری تازه است. وی همچنین تأکید کرد که این اقدامات، تلاشی برای از بین بردن هویت فرهنگی و تاریخی فلسطینیان است و هدف از آن، محو آثار و نشانه‌های حضور فلسطینیان در این شهر است. ناصرالدین با اشاره به اهمیت قدس برای فلسطینیان و مسلمانان جهان، خواستار مقاومت و ایستادگی در برابر این اقدامات شد و تأکید کرد که فلسطینیان هرگز از حقوق خود دست نخواهند کشید.\این رهبر حماس تاکید کرد: ملت ما عقب نشینی نخواهد کرد و اشغالگران مسئول کامل تبعات این اقدامات هستند. همه آزادگان دنیا باید تحرک فوری برای توقف جنایات الحاق و آوارگی و حمایت از حقوق ملت مان در برابر این تحرکات خطرناک به عمل آورند. وی با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات، خواستار اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف این اقدامات غیرقانونی شد. ناصرالدین همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا با اتخاذ مواضع قاطع و اتخاذ اقدامات عملی، از ملت فلسطین حمایت کنند و در برابر این تجاوزات ایستادگی کنند. وی همچنین تأکید کرد که مقاومت، تنها راه برای مقابله با اشغالگری و رسیدن به حقوق مشروع فلسطینیان است. ناصرالدین در پایان سخنان خود، بر اهمیت وحدت فلسطینیان و همکاری با سایر نیروهای مقاومت برای مقابله با اشغالگری تأکید کرد و از همه فلسطینیان خواست تا با حفظ انسجام و اتحاد، در برابر این اقدامات ایستادگی کنند و از حقوق خود دفاع کنند. وی همچنین از همه آزادگان جهان خواست تا در حمایت از ملت فلسطین و آرمان‌های آن‌ها، به تلاش‌های خود ادامه دهند





فلسطین اسرائیل قدس حماس اشغالگری

