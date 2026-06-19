به گزارش مشرق، گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، در قالب مجموعه مستند «ماههای طوفان»، تصاویری از زندگی و فعالیتهای نظامی شهید «محمد رافع سلامه» منتشر کرد. محمد رافع سلامه از نیروهای گردان «مصعب بن عمیر» در بخش شمالی تیپ خانیونس در جنوب نوار غزه بود.
به گزارش مشرق، گردانهای شهید عزالدین قسام ، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس ، در قالب مجموعه مستند «ماههای طوفان»، تصاویری از زندگی و فعالیتهای نظامی شهید « محمد رافع سلامه » منتشر کرد.
محمد رافع سلامه از نیروهای گردان «مصعب بن عمیر» در بخش شمالی تیپ خانیونس در جنوب نوار غزه بود. در این ویدئو، تصاویر و جزئیاتی اختصاصی از زندگی وی برای نخستینبار منتشر شده است که از جمله مهمترین آنها، دو تصویر مشترک او با شهید یحیی سنوار، رهبر جنبش حماس، در دورههای پیشین فعالیتهای مقاومت در نوار غزه است.
این گزارش تصویری بخشهایی از زندگی نظامی محمد رافع سلامه، پیوستن زودهنگام او به صفوف گردانهای قسام و طی کردن مراحل مختلف فعالیت نظامی در تیپ خانیونس را به نمایش میگذارد. در این ویدئو همچنین نقش وی در آمادهسازی و تجهیز نیروها و مأموریتهای میدانی که همراه با دیگر اعضای گردان مصعب بن عمیر برعهده داشت، به تصویر کشیده شده است.
مشارکت فعال او در مقابله با نیروها و ادوات نظامی رژیم صهیونیستی در محورهای مختلف نبرد «طوفان الاقصی» نیز از دیگر بخشهای این تصاویر است. محمد رافع سلامه در بخشهایی از ویدئو در حال انجام مأموریتهای نظامی دیده میشود. گردانهای قسام اعلام کرد او تا زمان شهادت، به وظایف میدانی خود در دفاع از مردم فلسطین ادامه داد.
این تصاویر در قالب مجموعه «ماههای طوفان» منتشر شده است؛ بستری رسانهای که واحد اطلاع رسانی نظامی گردانهای قسام با هدف ثبت و ماندگار کردن زندگی، وصیتنامهها و فعالیتهای میدانی مبارزان این گردانها که در نبرد طوفان الاقصی به شهادت رسیدهاند، راهاندازی کرده است. این مجموعه با تلفیق تصاویر عملیات نظامی مبارزان قسام با بخشهایی از زندگی روزمره، فعالیتهای تبلیغی و حضور آنان در پشت خطوط نبرد، تلاش دارد زندگی و نقش نیروهای مقاومت در جریان جنگ نوار غزه را مستند کند
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