جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای، ارتش اسرائیل را به هدف قرار دادن عمدی کادر درمان در غزه متهم کرد و اعلام کرد که بیش از ۱۷۰۰ نفر از اعضای کادر درمان در این منطقه به شهادت رسیده‌اند. این بیانیه همچنین به تخریب مراکز درمانی و ربودن کارکنان بهداشت اشاره کرده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف آنچه آن را نسل‌کشی و سیاست گرسنگی و آوارگی در غزه خواند، شده است.

جنبش حماس در بیانیه‌ای شدیداللحن به هدف قرار دادن کادر درمان در غزه واکنش نشان داد و تاکید کرد که بیش از ۱۷۰۰ نفر از کادر درمان در این باریکه به شهادت رسیده‌اند. این جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ، در بیانیه‌ای که امروز شنبه منتشر شد، ارتش اسرائیل را به ادامه تخریب مراکز درمانی باقی‌مانده در غزه و هدف قرار دادن عمدی کادر درمان و خانواده‌های آنها متهم کرد.

حماس این اقدامات را جنایات جنگی تمام عیار و جنایت علیه بشریت خواند که در سایه سکوت بین‌المللی و ناتوانی در محافظت از غیرنظامیان و امدادگران رخ می‌دهد. حماس همچنین به ربودن نزدیک به ۴۰۰ نفر از کارکنان بهداشت در شرایط دشوار اشاره کرد و این اقدام را نیز محکوم کرد. این بیانیه در ادامه با اشاره به هدف قرار دادن خانواده دکتر محمد ابو سلمیه، مدیر مجتمع بیمارستانی الشفاء در شهر غزه، این اقدام را پیامی به پزشکان غزه تلقی کرد تا آنها را مجبور به ترک شهر کنند. حماس با تاکید بر این نکته، جامعه جهانی را به اتخاذ اقدامات فوری برای توقف آنچه آن را نسل‌کشی و سیاست گرسنگی و آوارگی در نوار غزه خواند، فراخواند. این جنبش از نهادها و کشورهای بین‌المللی خواست تا از تمام ابزارهای موجود برای پایان دادن به این وضعیت استفاده کنند و عاملان این جنایات را در دادگاه کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قانونی قرار دهند. حماس همچنین به اقدامات اخیر اسرائیل علیه اسرا و وضعیت آنها در غزه اشاره کرد و هشدار داد که این اقدامات می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. حماس با اشاره به این موضوع، از جامعه جهانی خواست تا برای آزادی اسرا و پایان دادن به رنج و عذاب آنها تلاش کند. این جنبش همچنین تاکید کرد که اسرائیل باید پاسخگوی جنایات خود باشد و عاملان این جنایات باید به عدالت سپرده شوند. در ادامه، حماس با تاکید بر ضرورت وحدت فلسطینی‌ها، از تمام گروه‌های فلسطینی خواست تا برای مقابله با اشغالگری اسرائیل و حمایت از حقوق مردم فلسطین متحد شوند. حماس با اشاره به شرایط سخت و دشوار مردم غزه، بر اهمیت کمک‌های بشردوستانه و حمایت از ساکنان این منطقه تاکید کرد. این جنبش از تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا کمک‌های خود را به مردم غزه افزایش دهند و از آنها در برابر حملات اسرائیل محافظت کنند. حماس در پایان بیانیه خود، بر عزم خود برای ادامه مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل و دفاع از حقوق مردم فلسطین تاکید کرد





Tasnimnews_Fa / 🏆 14. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

حماس غزه کادر درمان اسرائیل جنایات جنگی فلسطین بیمارستان نسل کشی اقدامات بین المللی محمد ابو سلمیه

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها