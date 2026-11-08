جنبش حماس با اشاره به آب‌گرفتگی اردوگاه‌های آوارگان در غزه، ممانعت اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات اسکان را عامل وخیم‌تر شدن بحران انسانی دانست.

جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد ممانعت اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه و تجهیزات اسکان به نوار غزه ، همزمان با تشدید سرمای زمستان و بارندگی‌های شدید، بحران انسانی آوارگان فلسطینی را وخیم‌تر کرده است. این جنبش، اسرائیل و شورای صلح تشکیل‌شده در غزه با ابتکار دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا را مسئول تشدید رنج آوارگان دانسته است.

بیانیه حماس با اشاره به بارندگی و طوفان‌های اخیر در غزه منتشر شده و وضعیت زندگی آوارگان را در شرایط جوی نامساعد توصیف می‌کند. بر اساس این بیانیه، تأخیر در اجرای مفاد بشردوستانه توافق آتش‌بس نیز به وضعیت فعلی دامن زده است.

Also read تیراندازی در کراکوف لهستان؛ حداقل ۶ کشته و ۱۰ زخمی

علت آب‌گرفتگی اردوگاه‌های آوارگان در غزه

بر اساس بیانیه حماس، اردوگاه‌ها و محل‌های اسکان موقت آوارگان فلسطینی در پی شرایط جوی نامساعد و بارش شدید باران دچار آب‌گرفتگی شده‌اند. این وضعیت در شرایطی گزارش شده که سرمای زمستان نیز تشدید شده است.

حماس تأکید کرده که صدها هزار فلسطینی در چادرهای آسیب‌دیده و مراکز اسکان نامناسب زندگی می‌کنند. ترکیب باران، سرما و آسیب چادرها، شرایط زندگی روزمره این جمعیت را به‌شدت دشوار کرده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که از اکتبر 2023 تاکنون بیش از 80 درصد ساختمان‌های غزه تخریب شده یا آسیب جدی دیده‌اند. به همین دلیل، بخش عمده جمعیت این منطقه به دلیل غیرقابل سکونت شدن خانه‌هایشان، در چادرهای موقت زندگی می‌کنند.

ممانعت اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه

بر اساس این بیانیه، اسرائیل همچنان مانع ورود واحدهای پیش‌ساخته مسکونی، مصالح تعمیر ساختمان‌ها، تجهیزات گرمایشی و امکانات دفاع مدنی به غزه می‌شود. این اقلام، نیازهای ضروری برای اسکان و مقابله با سرما به شمار می‌روند.

حماس عدم اجرای مفاد بشردوستانه توافق آتش‌بس را دلیل اصلی وخیم‌تر شدن وضعیت موجود دانسته است. از نگاه این جنبش، نبود مصالح تعمیر و تجهیزات گرمایشی، آسیب‌های ناشی از بارندگی را افزایش داده است.

شورای صلح تشکیل‌شده در غزه با ابتکار دونالد ترامپ در این بیانیه به‌عنوان یکی از طرف‌های مسئول در تشدید رنج آوارگان معرفی شده است. تاکنون در متن بیانیه، پاسخ رسمی اسرائیل یا شورای صلح به این اتهامات منتشر نشده است.

درخواست حماس از شورای صلح و کشورهای ضامن

حماس از شورای صلح و کشورهای ضامن توافق آتش‌بس خواسته است برای اجرای کامل تعهدات بشردوستانه اقدام کنند. این درخواست مستقیماً به نهادهایی مطرح شده که بر اجرای توافق نظارت دارند.

این جنبش خواستار تسهیل ورود کمک‌ها و تجهیزات اسکان به غزه شده و از این طرف‌ها خواسته است فشار بر اسرائیل را افزایش دهند. هدف اصلی این درخواست، رفع محدودیت‌ها برای ورود اقلام ضروری به منطقه‌ای عنوان شده که بیش از 80 درصد ساختمان‌های آن تخریب یا آسیب جدی دیده‌اند.

بیانیه حماس تنها منبع این روایت است و در متن آن به جزئیات بیشتر درباره زمان‌بندی یا سازوکار اجرای درخواست‌ها اشاره نشده است. بنابراین، آنچه درباره ورود کمک‌ها و تجهیزات اسکان مطرح شده، تا این مرحله بر مواضع حماس استوار است.