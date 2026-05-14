عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و مسؤول پرونده روابط ملی این جنبش اعلام کرد که مذاکرات قاهره نه به بنبست رسیده و نه پیشرفتی حاصل شده است و سلاح مقاومت موضوعی ملی است. به گزارش ایسنا، «حسام بدران» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و مسؤول پرونده روابط ملی این جنبش، خاطرنشان کرد که موضوع سلاح مقاومت بهطور صریح در دور اخیر مذاکرات قاهره مطرح شده و بخشی از پاسخ مشترک گروهها و جریانهای فلسطینی به طرح ارائه شده اخیر بوده است.
حسام بدران در جریان گفتوگو با شبکه «قدس» تصریح کرد که مسأله سلاح مقاومت، موضوعی ملی و مرتبط با حقوق سیاسی و ملی ملت فلسطین است و به یک گروه خاص محدود نمیشود.
وی در ادامه افزود که پاسخ فلسطینیان بر این نکته تاکید داشته که سلاح مقاومت یک مسأله ملی عمومی است و باید بر اساس قوانین و معاهدات بینالمللی که حق ملتهای تحت اشغال را برای مقاومت و دفاع از خود به رسمیت میشناسند، با آن برخورد شود. این رهبر حماس همچنین گفت که این مسأله با حق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل و دستیابی به حق تعیین سرنوشت پس از دههها اشغالگری ارتباط مستقیم دارد.
بدران در خصوص روند مذاکرات اخیر در قاهره اظهار داشت که این دور از گفتوگوها نه پیشرفتی جدی حاصل کرد و نه به بنبست رسید. وی ادامه داد که مذاکرات کنونی بخشی از مجموعه طولانی رایزنیها و تماسهای سیاسی ماههای اخیر است که بخشی از آنها نیز دور از رسانهها انجام میشود.
وی تأکید کرد که حماس و دیگر گروههای فلسطینی با جدیت و مسؤولیتپذیری با تلاشها برای دستیابی به توافق برخورد میکنند و اولویت اصلی حماس، تضمین حقوق ملت فلسطین، به ویژه مردم غزه، برای داشتن زندگی امن و با عزت و فیصله دادن به بحران انسانی جاری است. این عضو دفتر سیاسی حماس تصریح کرد که مانع اصلی در مذاکرات اخیر، ممانعت رژیم صهیونیستی از اجرای تعهدات مربوط به مرحله نخست توافق، به ویژه در زمینه مسائل انسانی و معیشتی مردم غزه بوده است.
وی عنوان داشت که رژیم صهیونیستی حتی آمادگی ارائه تعهدات روشن درباره مراحل بعدی توافق را نیز نداشته است. بدران همچنین گفت که طرف فلسطینی هیچ تضمین واقعی از سوی دولت آمریکا برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به اجرای تعهداتش دریافت نکرده و همین مسأله یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات بوده است.
وی تأکید کرد که حماس برای ملت فلسطین مبارزه کرده و مذاکره میکند و زبان تهدید و فشارهای سیاسی یا نظامی هیچ تأثیری بر مواضع این جنبش ندارد. بدران در ادامه گفت، تصمیمات حماس در هماهنگی و مشورت با سایر گروههای فلسطینی و در راستای دفاع از حقوق ملی و انسانی ملت فلسطین اتخاذ میشود.
این رهبر حماس همچنین اعلام کرد که تماسها میان رهبران حماس و فتح در بالاترین سطوح ادامه دارد و تلاشهایی برای تقویت دیدارها و گفتوگوها پس از پایان کنگره فتح با هدف دستیابی به توافق ملی جامع و تحقق وحدت فلسطینی در جریان است. بدران درباره انتخابات داخلی حماس نیز گفت که این جنبش بر اساس ساختارهای سازمانی و آییننامههای مشخص عمل میکند و با وجود شرایط پیچیده سیاسی و امنیتی، انتخابات داخلی خود را به صورت دورهای برگزار میکند.
وی افزود که در مرحله کنونی، موضوع مربوط به انتخاب رئیس جنبش است و نه برگزاری انتخابات فراگیر و پیشبینی کرد این روند به زودی تکمیل شود. بدران همچنین در خصوص وضعیت اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی سخن گفت و شرایط آنان را «بیسابقه» توصیف کرد. او گفت که سیاستهای جاری رژیم صهیونیستی با هدف شکستن اراده ملت فلسطین دنبال میشود و مسأله اسرا یکی از مهمترین پروندههای ملی و انسانی فلسطینیان است.
بدران تأکید کرد که حماس این پرونده را در صدر اولویتهای خود در مذاکرات و دیدارهای سیاسی با طرفهای منطقهای و بینالمللی قرار داده و همزمان تلاشهای حقوقی و رسانهای برای حمایت از اسرا را ادامه میدهد. وی در پایان گفت که دفاع از اسرا و تلاش برای بهبود شرایط آنان تنها مسؤولیت خود اسرا نیست، بلکه یک وظیفه ملی بر دوش مقاومت و همه ملت فلسطین است
