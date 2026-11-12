محمد جواد حق‌شناس عضو حزب اعتماد ملی، با اشاره به خلأ سیاسی آمریکا تا سوم ژانویه، بهترین زمان برای تبدیل بازی بازنده به برنده و استفاده از ابتکارات دیپلماتیک را مطرح کرد.

محمد جواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از پنجره فرصت دیپلماتیک پیش از سوم ژانویه تاکید کرد. این کارشناس سیاسی معتقد است که تا زمان تحلیف نمایندگان جدید کنگره آمریکا ، یک خلأ سیاسی دو ماهه در واشنگتن ایجاد می‌شود که می‌تواند بستری مناسب برای گفتگوهای استراتژیک باشد. حق‌شناس این بازه زمانی را بهترین لحظه برای تبدیل یک وضعیت تمام‌بازنده به یک توافق برد-برد عنوان نمود و خواستار اقدام سریع، دقیق و مناسب از سوی مسئولین دیپلماتیک کشور شد.

تحلیل هزینه‌های آمریکا و تغییر توازن قدرت

به گفته محمد جواد حق‌شناس، داده‌های رسمی منتشر شده توسط خود مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که واشنگتن تنها در یک مورد خاص بیش از ۴۷ میلیارد دلار هزینه نظامی تحمیل کرده است. این رقم عظیم، به هیچ وجه خسارات وارد شده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را شامل نمی‌شود و همچنین حجم تورم شدید اقتصادی که در داخل خاک ایالات متحده تجربه می‌کنند را نیز در بر نمی‌گیرد. حق‌شناس افزود که پیامد این فشارهای اقتصادی و نظامی آنقدر شدید بوده است که اکنون حتی کاخ سفید نیز متاثر از این بحران شده است.

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وی با اشاره به تغییرات ساختاری در آمریکا توضیح داد که همزمان با از دست رفتن کنترل مجلس نمایندگان و سنا توسط حزب دموکرات، این دو نهاد عملاً از کنترل خارج شدند. این تحولات سیاسی در هفته گذشته در اسرائیل نیز رخ داد و ابعاد آن همچنان در حال گسترش است. حلقه بعدی تاثیرات این درگیری‌ها، کشورهای منطقه بودند که پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس به همراه عراق، اردن و یمن به طور مستقیم از این جنگ آسیب دیدند و آثار آن به کشورهای یاد شده نیز رسیده است.

پرهیز از توطئه و تمرکز بر ابتکارات دیپلماتیک

حق‌شناس در بیان راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود، صراحتا اعلام کرد که تمایلی به تفسیر اتفاقات از منظر تئوری توطئه ندارد و بر توانایی خنثی‌سازی برنامه‌های از پیش طراحی شده توسط طرف مقابل تاکید می‌ورزد. از دیدگاه او، می‌توان از قرار گرفتن در بازی‌های طراحی شده توسط دیگران اجتناب کرد و کشور می‌تواند با ابتکارات دیپلماتیک و فعال‌سازی فضای گفتگو، بازی خود را طراحی کند. وی خطاب به مسئولین دیپلماسی کشور خاطرنشان ساخت که فضای پیش رو، فضایی دو ماهه است و دونالد ترامپ و جی دی ونس به صورت مشترک پذیرفته‌اند که جنگ ایران باعث شکست اهداف آن‌ها شده است.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یادآور شد که جی دی ونس با نوشتن نامه‌ای به آقای رضایی و پیگیری‌هایی که در اسلام‌آباد صورت گرفت، گامی مهم در جهت آغاز گفتگو برداشت. حق‌شناس پیشنهاد داد که ایران می‌تواند با پاسخ سریع و مناسب به اقدامات ونس و همچنین فعال‌سازی چین، روسیه و اروپا در این معادله، از حداکثر ظرفیت دیپلماتیک بهره ببرد. او معتقد است که همه این قدرت‌های بزرگ در موضوع جنگ ایران و آمریکا متاثر هستند و می‌توان با نگاه دقیق‌تر، این منازعه را به یک بازی برد-برد تبدیل کرد.

بررسی مفهومی تله تل‌آویو و پیامدهای ژئوپلیتیک

حق‌شناس با ارایه تحلیلی از وضعیت منطقه‌ای، اصطلاح "تله تل‌آویو" را به عنوان یک تله ترکیبی توصیف کرد که مانند دومینو عمل می‌کند. به عبارتی، تله اول منجر به شکل‌گیری تله دوم، تله دوم باعث ایجاد تله سوم و تله چهارم می‌شود. وی اتفاق هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را به عنوان تله اول این زنجیره معرفی کرد و بیان داشت که این رویداد یک اتفاق معمولی نبود و اسرائیل از آن بی‌خبر نبوده است. سوابق نشان می‌دهد که مصر و سایر ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی پیش‌تر هشدارهای لازم را به اسرائیل داده بودند، اما این کشور بدون آمادگی لازم در برابر ضربه قابل توجه پذیرا شد که منجر به شهادت هنیه، سنوار و رهبران حماس شد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد که تله دوم و سوم این زنجیر، به صورت خاص علیه سوریه و حزب‌الله لبنان طراحی شده است. حق‌شناس با اشاره به خسارات جبران‌ناپذیر گروه‌های مقاومت توضیح داد که شاید بیش از چهار پنجم کادر رهبری حزب‌الله لبنان امروز به شهادت رسیده‌اند و دیگر حضور ندارند. این درحالی است که طی بیش از سه دهه گذشته، روسای جمهور ایالات متحده همواره از ورود به درگیری مستقیم با تهران اجتناب می‌کردند، اما اکنون شاهد ورود به درگیری‌های مستقیم و رقم خوردن جنگ تحمیلی دوم و سوم هستیم.