کنسرت مجید انتظامی آشکار کرد که ملودی معروف بچه‌های کوه آلف ساخته ایران است نه ژاپن. جزئیات این کشف بزرگ موسیقیایی را بخوانید.

در کنسرت اخیر مجید انتظامی ، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته ایرانی، پرده از رازی طولانی‌مدت در تاریخ موسیقی تلویزیون ایران برداشته شد. این اجرا که با همراهی یک ارکستر صدوپنجاه نفره انجام گرفت، مجموعه‌ای از آثار ماندگار این هنرمند را زنده کرد. یکی از برجسته‌ترین قطعات، موسیقی انیمیشن خاطره‌انگیز بچه‌های کوه آلف بود. قطعه‌ای که برای چندین نسل از ایرانیان با کودکی و تلخی‌های داستان آن گره خورده است.

اشتباه بزرگ در نام‌گذاری موسیقی تلویزیونی

بسیاری از مخاطبان ایرانی تصور می‌کردند این ملودی غم‌انگیز و به‌یادماندنی، متعلق به نسخه ژاپنی انیمیشن است. اما حقیقت چیز دیگری بود. این موسیقی در واقع برای یک اثر ایرانی دیگر ساخته شده است. انیمیشن بچه‌های کوه آلف با نام اصلی داستان آلف آنِت من، محصول سال هزار و هشتصد و هشتاد و سه میلادی در ژاپن است. آهنگساز نسخه اصلی این مجموعه ریوهی هیروسه بوده و تیتراژ آن با صدای یک خواننده زن اجرا می‌شد. اما نسخه‌ای که در ایران پخش می‌شد، تفاوت‌های اساسی داشت.

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ریشه موسیقی در انیمیشن زال و سیمرغ

آنچه ایرانیان شنیدند، در واقع بخشی از موسیقی انیمیشن زال و سیمرغ بود. این انیمیشن به کارگردانی علی‌اکبر صادقی ساخته شده و موسیقی آن توسط مجید انتظامی آهنگسازی شده است. بخشی از این اثر هنری بدون ذکر نام آهنگساز، روی تصاویر انیمیشن ژاپنی قرار گرفت. این اتفاق باعث شد این ملودی به یکی از معروف‌ترین آثار تلویزیونی تبدیل شود. انتظامی پیش‌تر توضیح داده بود که این موسیقی را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته است.

چگونگی انتخاب و پخش این ملودی در ایران

مسئولان زمان استفاده از این موسیقی، از صدای فروغ فرخزاد و نت‌های کشیده آن بسیار خوششان آمده بود. آن‌ها خواستار همکاری بیشتر با این آهنگساز شدند. ماجرای استفاده از این قطعه در انیمیشن بچه‌های کوه آلف، تصادفی بود. انتظامی روزی هنگام تماشای تلویزیون متوجه شد که موسیقی زال و سیمرغ روی این انیمیشن پخش می‌شود. دو بخش از این موسیقی در انیمیشن‌های مختلف استفاده شده بود. دلیل استفاده از نسخه ایرانی، عدم مجاز پخش آواز زن در تلویزیون ایران بود. نسخه اصلی ژاپنی دارای آواز زن بود که امکان پخش آن وجود نداشت.

ماندگاری یک شاهکار موسیقیایی در حافظه عمومی

این ملودی با فضای روایی و عاطفی داستان آنِت تناسب داشت و در حافظه شنیداری ایرانیان ثبت شد. اجرای مجدد این اثر در کنسرت مجید انتظامی، حس نوستالژی عمیقی را در مخاطبان بیدار کرد. ارکستر صدوپنجاه نفره با نواختن این قطعه، فاصله دهه‌ها را پر کرد. بسیاری از حاضران در کنسرت، این موسیقی را یادآور دوران کودکی خود دانستند. داستان پرحادثه و حال‌وهوای غم‌انگیز این مجموعه تلویزیونی، با نت‌های مجید انتظامی پیوند عمیقی خورده است. این کشف نشان می‌دهد که چگونه هنر می‌تواند مرزهای ملی را درنوردد. موسیقی ایرانی توانست جایگزینی ماندگار برای یک اثر خارجی شود. این اتفاق نشان‌دهنده کیفیت بالای ساخت موسیقی در انیمیشن‌های ایرانی دهه شصت و هفتاد است. مجید انتظامی با این اجرا، اعتبار هنری خود را دوباره به اثبات رساند. او نشان داد که چگونه یک اثر ساده می‌تواند به یک میراث فرهنگی تبدیل شود. این کنسرت فرصتی بود برای قدردانی از زحمات پنهان هنرمندان تلویزیون. بسیاری از مخاطبان هنوز از ریشه این موسیقی بی‌خبر بودند. حالا با انتشار این خبر، همه می‌دانند که این شاهکار متعلق به ایران است. مجید انتظامی همچنان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آهنگسازان نسل خود شناخته می‌شود. آثار او همچنان زنده هستند و در دل‌ها جای دارند. این روایت جدید، بخشی از تاریخ فراموش‌شده سینما و تلویزیون ایران را زنده کرد.