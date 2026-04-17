منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین، ضمن تاکید بر لزوم بررسی آتش‌بس لبنان در چارچوب منافع حزب‌الله و انتقاد از نفوذ عربستان بر دولت لبنان، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را برای تعیین موضع مردم این کشور مطرح کرد. وی همچنین مذاکرات هسته‌ای را در چارچوب قوانین بین‌المللی و آژانس دانست و تاکید کرد که تصمیمات ایران درباره غنی‌سازی صرفاً بر مبنای منافع ملی و بدون فشار خارجی اتخاذ می‌شود. حقیقت‌پور همچنین طرح آمریکا برای محاصره تنگه هرمز را بی‌نتیجه خواند و ناکامی‌های پیشین آمریکا در دستیابی به اهداف خود علیه ایران را یادآور شد.

منصور حقیقت‌پور ، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت‌وگویی با خبرنگار اعتماد آنلاین، با اشاره به موضوع آتش‌بس در لبنان، بر ضرورت بررسی این مسئله در چارچوب منافع حزب‌الله تاکید ورزید. وی اظهار داشت که لازم است در این آتش‌بس، منافع مشخصی برای حزب‌الله در نظر گرفته شود و دولت لبنان نیز باید به طور شفاف نشان دهد تا چه حد نماینده واقعی منافع ملی این کشور است. حقیقت‌پور مدعی شد که دولت لبنان تحت تاثیر عربستان سعودی قرار دارد و این موضوع مانع از تامین کامل منافع مردم لبنان می‌شود.

این فعال سیاسی همچنین راهکاری مبنی بر برگزاری همه‌پرسی در لبنان برای موضوع آتش‌بس پیشنهاد داد تا از این طریق مشخص شود که آیا شهروندان لبنانی دیدگاه حزب‌الله را می‌پذیرند یا موضع دولت را ترجیح می‌دهند. وی این رویکرد را منطقی، اصولی و دموکراتیک توصیف کرد. در ادامه این گفت‌وگو، حقیقت‌پور به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و بیان داشت که ایران بر اساس قوانین بین‌المللی و در چارچوب مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل می‌کند. وی افزود که تصمیم‌گیری درباره سطح غنی‌سازی، از جمله کاهش از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد، صرفاً بر مبنای منافع ملی اتخاذ می‌شود و تحت فشار ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل نخواهد بود. به گفته او، ایران هزینه‌های سنگینی در حوزه هسته‌ای پرداخت کرده و همچنان با قدرت از منافع خود دفاع خواهد کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که تولید ۲۰ درصدی برای تامین نیازهای پزشکی و تولید رادیوداروها ضروری است و بخش قابل توجهی از بیماران از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند. وی تاکید کرد که ایران به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که برنامه‌ی هسته‌ای‌اش قربانی منافع بیگانگان شود و همواره مسیر خود را بر اساس نیازها و اولویت‌های داخلی پیش خواهد برد. حقیقت‌پور در بخش دیگری از این مصاحبه، درباره طرح احتمالی آمریکا برای محاصره دریایی تنگه هرمز اظهار داشت که چنین طرحی با شرایط واقعی منطقه همخوانی ندارد و همانند سایر تلاش‌های گذشته علیه ایران، به نتیجه نخواهد رسید. وی با اشاره به ناکامی‌های پیشین آمریکا در دستیابی به اهدافی مانند تغییر نظام، تجزیه کشور یا توقف برنامه هسته‌ای ایران، تاکید کرد که این‌گونه اقدامات نیز در آینده موفق نخواهد بود. او در پایان تصریح کرد که تحلیل‌های آمریکا از واقعیت‌های منطقه فاصله زیادی دارد و به همین دلیل این کشور در تحقق اهداف خود ناکام خواهد ماند. وی اطمینان داد که توان دفاعی ایران و عزم ملت ایران برای دفاع از منافع خود، هرگونه تهدیدی را خنثی خواهد کرد و ایران همچنان قدرتمندانه در صحنه بین‌المللی حضور خواهد داشت. به باور وی، آمریکا باید واقع‌بینانه به معادلات منطقه نگاه کند و دست از سیاست‌های مداخله‌جویانه بردارد تا بتواند به درک درستی از واقعیت‌های موجود دست یابد





