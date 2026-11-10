معلمان از حقوق پایین و فضای امنیتی مدارس گلایه دارند. همزمان با بازداشت‌های قضایی و پلمب کافه‌ها، بازرسی کل کشور از ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و پاداش مدیران زیان‌ده پرده برمی‌دارد.

معلمان در دو نشست صنفی اخیر با بیان اینکه حقوق دریافتی آن‌ها هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، از ضرورت کار دوم و نگرانی عمیق درباره فضای امنیتی و ایدئولوژیک در مدارس سخن گفتند. شماری از شرکت‌کنندگان نیز صراحتاً اعلام کردند که در حال بررسی امکان ترک شغل معلمی هستند. یک روزنامه‌نگار که در این دو نشست حضور داشته است، گزارش می‌دهد که بخش عمده‌ای از گفت‌وگوها به فشارهای اقتصادی شدید و تشدید فضا نظامی و امنیتی در مدارس اختصاص داشت.

کاهش ۸۳ درصدی قدرت خرید معلمان

حضور یافتگان در این گردهمایی‌ها اعلام کردند که میانگین حقوق ماهانه آن‌ها بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان است و تازه‌استخدام‌شدگان و معلمان با سابقه کم، حدود ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. طبق محاسبات انجام شده توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، قدرت خرید معلمان در طی ۱۰ سال از ۶۳۶ دلار به ۱۰۹ دلار کاهش یافته است که این میزان نشان‌دهنده افتی معادل یک‌ششم ارزش پول در آن بازه زمانی است. این رقم ناچیز در مقایسه با هزینه‌های جاری زندگی، معلمان را به سمت یافتن شغل دوم سوق داده است.

Also read داستان رازان حسین: فریب بنگلادشی‌ها توسط روسیه برای جنگ اوکراین

تلاش برای تأمین مخارج خانواده و مستأجری

اکثریت معلمان حاضر در جلسات برای تأمین مخارج ماهانه به فعالیت‌هایی مانند رانندگی در اسنپ، کار در فروشگاه و حتی کشاورزی روی آورده‌اند، اما درآمد حاصل از این مشاغل نیز کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. یکی از معلمان در این نشستها بیان کرد که برای خرید دو جفت کفش معمولی برای خود و همسرش در آستانه سال تحصیلی، مبلغی بیش از ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده که تقریبا نیمی از حقوق ماهانه‌اش را تشکیل می‌دهد. بیشتر شرکت‌کنندگان در این جلسات وضعیت مستأجری داشته و از افزایش کمرشکن اجاره‌بها نیز گلایه داشته‌اند.

وضعیت نامطلوب مدارس خصوصی و نگرانی از آموزش

در بخش دیگر این نشست‌ها، معلمان مدارس خصوصی از دریافت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد قانون کار و محرومیت از بیمه و امنیت شغلی خود سخن گفتند. دغدغه این قشر فراتر از معیشت بوده و آن‌ها درباره کیفیت آموزش و آینده دانش‌آموزان نیز ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آنان، دانش‌آموزان علاوه بر فشارهای اقتصادی بر دوش خانواده‌هایشان، با فضای امنیتی و فشار برای مشارکت در برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک روبه‌رو هستند که توان مدرسه را برای تربیت نسل بعد تضعیف می‌کند.

برخورد قاطع قضایی با پلمب کافه‌ها و کسب‌وکارها

همزمان با نارضایتی معلمان، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارش مورخ سه‌شنبه ۱۹ آبان اعلام کرد که بازداشت‌ها در پی دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، برای برخورد قاطع قضایی با جریانات سازمان‌یافته در موضوع حجاب اجباری انجام شده است. دادستانی تهران نیز هشدار داد که با افرادی که در سطح شهر به ترویج بی‌حجابی و بی‌بندوباری اقدام می‌کنند، بر اساس قانون برخورد خواهد شد. پلمب کسب‌وکارها از ابتدای مرداد تاکنون در شهرهای مختلف از جمله تهران، مراغه، بهارستان و فومن گسترش یافته است.

افشای ۱۸۰۰ شرکت دولتی و پاداش‌های غیرقانونی

در حوزه اقتصاد و مدیریت دولتی، اصغر جهانگیر، رییس سازمان بازرسی کل کشور، در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ آبان از تشکیل ۴۷ تیم تخصصی برای بررسی شرکت‌های دولتی خبر داد. او اعلام کرد که پس از پیگیری‌های سازمان بازرسی، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سامانه سماب وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۷۳۱ به ۱۸۰۶ شرکت افزایش یافت. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۷ شرکت در خارج از کشور بررسی شده‌اند و پاداش‌های پرداخت‌شده به مدیران شرکت‌های زیان‌ده در حال بررسی حقوقی است و تاکنون از ۳۹۰ مدیر توضیح دریافت شده است.