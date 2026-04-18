حقوقدان: ترامپ به عنوان جنایتکار جنگی در تاریخ ثبت خواهد شد؛ ایران باید مستندسازی را جدی بگیرد

علی مجتهدزاده، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، اقداماتی چون حمله به مدرسه میناب را مصداق بارز جنایت جنگی دانست و تاکید کرد که دونالد ترامپ با علنی کردن تهدیدات خود، خود را در جایگاه یک جنایتکار جنگی قرار داده است. وی خواستار پیگیری جدی روند حقوقی و مستندسازی توسط ایران برای ثبت این وقایع در تاریخ و رسوا کردن رئیس‌جمهور آمریکا شد.

علی مجتهدزاده، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل ، در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد، به بررسی ابعاد حقوقی رخدادهای تلخی چون حمله به مدرسه میناب و کشته شدن حدود ۱۷۰ دانش‌آموز بی‌گناه ایرانی و همچنین حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی پرداخته است.

او با بیان اینکه ترامپ، برخلاف روسای جمهور پیشین آمریکا، تهدیدها و نیات خود را پیش از ارتکاب اعمال، علنی کرده و عملاً در جایگاه یک «جنایتکار جنگی» قرار گرفته است، بر ضرورت پیگیری روند حقوقی و مستندسازی توسط ایران برای ثبت در تاریخ و رسوا کردن رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد. مجتهدزاده توضیح داد که در چارچوب حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی عمدتاً بر حمله عمدی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی متمرکز است. وی افزود که اهدافی مانند مدرسه، پل، مجتمع پتروشیمی و راه‌آهن، در ادبیات حقوق جنگ، کارکردی غیرنظامی داشته و تخریب آن‌ها، زندگی عادی مردم را مختل می‌کند. بنابراین، اقداماتی مانند بمباران مدرسه میناب و هدف قرار دادن پل‌ها، در صورتی که فاقد ضرورت مستقیم نظامی باشند، که در این موارد چنین است، به روشنی در زمره جنایات جنگی قرار می‌گیرند. این حقوقدان برجسته خاطرنشان کرد که بسیاری از قدرت‌ها در هنگام ارتکاب جنایات جنگی، سعی در پنهان کردن اقدامات خود با عناوینی چون «اشتباه نظامی»، «خسارت جانبی» یا «هدف نظامی مشروع» دارند. اما در مورد ترامپ، نه تنها نقش مستقیم خود را در ارتکاب این جنایات انکار نمی‌کند، بلکه با اطلاع‌رسانی پیشاپیش، عملاً مسئولیت اخلاقی و سیاسی این رفتار را بر عهده می‌گیرد. این رویکرد، ترامپ را در جایگاه یک جنایتکار جنگی معرفی کرده است. مجتهدزاده پیش‌بینی کرد که نام ترامپ در تاریخ نه به عنوان یک رئیس‌جمهور معمولی، بلکه «به عنوان یک جنایتکار جنگی» ثبت خواهد شد؛ فردی که در مواجهه با یک کشور مستقل، زبان تهدید، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل را انتخاب کرد. وی تاکید کرد که ایران و نهادهای مسئول باید روند حقوقی را با جدیت آغاز کرده، اسناد و مدارک لازم را تهیه و ثبت کنند. حتی اگر نتیجه عملی فوری حاصل نشود، این اقدام باید «برای ثبت در تاریخ» و «رسوا کردن یک جنایتکار» صورت گیرد. این تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است که سکوت در برابر چنین اقداماتی، به مثابه نادیده گرفتن ارزش‌های انسانی و حقوق بین‌الملل است و می‌تواند این تصور را در اذهان ایجاد کند که چنین اعمالی بدون مجازات باقی می‌مانند. وی تاکید کرد که تاریخ، قاضی بی‌طرفی است و مدارک مستند شده، حتی اگر در کوتاه‌مدت منجر به پاسخگویی نشوند، در بلندمدت می‌توانند به افشای حقیقت و اعمال عدالت کمک کنند. مسئولیت نهادهای حقوقی و دیپلماتیک ایران در این زمینه بسیار سنگین است و باید با قاطعیت و با استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی، مسیر را برای احقاق حق و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی هموار کنند. این مهم نه تنها برای قربانیان، بلکه برای اعتبار حقوق بین‌الملل و حفظ صلح و امنیت جهانی نیز حیاتی است





