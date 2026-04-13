بررسی حقوق و تعهدات موجر و مستأجر در شرایط جنگی و حوادث غیرمترقبه. این گزارش به بررسی وضعیت قراردادهای مسکن، شرایط تخلیه، و راهحلهای قانونی در صورت آسیبدیدن ملک میپردازد. همچنین به خلأ قانونی موجود در این زمینه و ضرورت تدوین قوانین مشخص برای حمایت از طرفین اشاره دارد.
یکی از مهمترین دغدغههای مردم در شرایط بحرانی، بهویژه در زمان جنگ و حوادث طبیعی، وضعیت قراردادهای مسکن و حقوق مستأجر ان و مالک ان است. با توجه به آسیبهای وارده به واحدهای مسکونی در جریان جنگ و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت سکونت، این موضوع اهمیت دوچندانی پیدا میکند. طبق قانون، در صورتی که بر اثر بمباران یا سایر حوادث، واحد مسکونی غیرقابل سکونت شود، از حالت انتفاع خارج شده و طرفین قرارداد باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند تا راهحلهای قانونی برای حلوفصل این موضوع پیدا شود.
این شرایط شامل حوادثی نظیر سیل، زلزله، آتشسوزی و سایر بلایای طبیعی نیز میشود که میتواند بر روابط موجر و مستأجر تأثیرگذار باشد. با وجود اینکه وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن وظیفه بازسازی مناطق آسیبدیده را بر عهده گرفته و شهرداری تهران نیز مسئولیت بازسازی در پایتخت را بر عهده دارد، اما هنوز قانون مشخصی برای تنظیم قراردادهای مسکن در شرایط بحرانی وجود ندارد. این امر باعث میشود که موجر و مستأجر در چارچوب تعهدات مندرج در قراردادهای عادی به تعامل با یکدیگر بپردازند، که این موضوع میتواند در شرایط اضطراری، مشکلاتی را برای طرفین به وجود آورد. به همین دلیل، آگاهی از حقوق و تعهدات قانونی در این شرایط، برای حفظ منافع هر دو طرف ضروری است. با نزدیکشدن به فصل جابهجایی مستأجران و نگرانیهای موجود در مورد تمدید اجارهنامهها در شرایط جنگی، بررسی دقیقتر تعهدات قراردادی و راهحلهای قانونی اهمیت بیشتری پیدا میکند. در قراردادهای اجاره، تعهداتی همچون پرداخت بهموقع اجارهبها، زمان تخلیه، پرداخت ودیعه و تأخیر در پرداخت، از جمله اصول اولیه هستند که رعایت آنها برای اجرای صحیح قرارداد ضروری است. تخلف از هر یک از این تعهدات میتواند به فسخ قرارداد و حتی مطالبه خسارت منجر شود. قانون اجاره، مواد متعددی را در مورد شرایط تخلیه ملک پیشبینی کرده است، که این مواد در قوانین مختلفی مانند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سالهای ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ آمدهاند. از جمله مهمترین شرایط تخلیه در شرایط عادی میتوان به تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت اجارهبها، استفاده غیرمجاز از ملک، انتقال ملک به غیر و عدم تخلیه ملک پس از اتمام مدت قرارداد اشاره کرد. تورج سرباز، عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به خلأ قانونی در این زمینه، از دستگاههای مربوطه انتظار داشت که با تشکیل ستاد بحران، بستههای حمایتی برای بازار اجاره در شرایط اضطراری ارائه دهند. وی همچنین تأکید کرد که در صورت آسیبدیدن واحد مسکونی در جریان جنگ و غیرقابل سکونت شدن آن، طرفین باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. او همچنین به موضوع عیوب و نقصهای موجود در ملک اشاره کرد و توضیح داد که در صورت بروز عیوب، موجر موظف به رفع آنها است و در صورت عدم رفع عیوب، حق دریافت اجارهبها را ندارد. مستأجر میتواند با ارسال پیامک یا اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر الکترونیک قضائی، موجر را از وجود عیوب مطلع کند و در صورت عدم رفع عیوب، میتواند ارش (مابهالتفاوت جنس سالم و معیوب) را مطالبه کند یا درخواست فسخ قرارداد را داشته باشد. در نهایت، در مورد زمان اتمام قرارداد و تمدید آن، سرباز تأکید کرد که قانون، زمان اتمام قرارداد را ملاک عمل قرار میدهد و نیازی به اطلاعرسانی از قبل برای فسخ یا تمدید قرارداد وجود ندارد، مگر اینکه در قرارداد وجه التزامی در این خصوص درج شده باشد. در صورت اتمام قرارداد و عدم مراجعه طرفین به یکدیگر، قرارداد به طور ضمنی ادامه پیدا میکند تا زمانی که موجر اظهارنامه تخلیه را صادر کند. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که اجارهبها در قراردادهای اجاره به قوت خود باقی است، مگر اینکه عیبی در واحد مسکونی حادث شده باشد، که در این صورت، مستأجر میتواند از طریق شورای حل اختلاف، درخواست کارشناسی و تأمین دلیل کند و پس از تأیید کارشناس، نسبت به رفع عیوب یا فسخ قرارداد اقدام کند. در این شرایط، مستأجر میتواند از موجر خسارت دریافت کند. این گزارش نشان میدهد که در شرایط بحرانی، آگاهی از حقوق و تعهدات قراردادی و استفاده از راهحلهای قانونی، برای حفظ حقوق و منافع موجر و مستأجر از اهمیت بالایی برخوردار است. نیاز به تدوین قوانین و مقررات مشخص و مدون برای تنظیم قراردادهای مسکن در شرایط بحرانی، بیش از پیش احساس میشود تا از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی در این شرایط جلوگیری شود و عدالت در روابط قراردادی برقرار گردد
