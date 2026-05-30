در این متن، به بررسی الزامات حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی و چالشهای آن پرداخته شده است. همچنین، به نقش رسانه ملی در ترویج وحدت و انسجام ملی و برخی رویکردهای سابق در آن اشاره شده است.
جنگهای ۱۲ و ۴۰روزه نشان داد جامعه ایرانی در مواجهه با تهدیدهای بزرگ، توانایی کمنظیری برای همگرایی و دفاع از منافع ملی دارد. اما همزمان تجربههای تلخ گذشته، نظیر آنچه در دیماه سال گذشته روی داد، یادآور این واقعیت است که انسجام ملی پدیدهای خودکار و دائمی نیست و در صورت بیتوجهی به مطالبات اجتماعی و سیاسی میتواند بهتدریج فرسوده شود.
لذا تأکید رهبر انقلاب در پیام هفتم خرداد به مناسبت روز مجلس بر حفظ وحدت ملی را باید هشداری راهبردی برای دوران پس از بحران دانست. تجربه نشان داده است هرگاه منافع جناحی بر منافع ملی غلبه کرده، شکافهای اجتماعی عمیقتر شده و سرمایه اجتماعی آسیب دیده است. از این رو، حفظ انسجام ملی نیازمند فراتررفتن از ملاحظات مقطعی و تبدیل آن به یک سیاست پایدار است.
به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی، تقویت مشارکت سیاسی و افزایش اعتماد عمومی میتواند این سرمایه ارزشمند را ماندگار کند، در غیر این صورت، خطر تکرار تجربههای پرهزینه گذشته همچنان وجود خواهد داشت
انسجام ملی حفظ وحدت تکثر اجتماعی تجارب تلخ گذشته تداوم برخی رویهها و رفتارها تغییر شرایط و حوادث رسانه ملی تعدیل دیدگاهها و فراهمکردن فرصت برای بیان نظ یکسویهنگری و یکدستی