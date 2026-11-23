گزارش‌ها از ادامه حضور کتائب حزب‌الله در جرف‌الصخر پس از ورود نیروهای دولت عراق حاکی از پیچیدگی‌های امنیتی و توافقات جدید با گروه‌های مسلح نزدیک به تهران است.

وجود گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در مناطق استراتژیک عراق، همچنان یکی از چالش‌های اصلی امنیت این کشور محسوب می‌شود. گزارش‌های اخیر از منطقه جرف‌الصخر نشان می‌دهد که علی زیدی ، نخست‌وزیر عراق، با وجود ورود رسمی نیروهای ارتش و پلیس فدرال ، با مقاومت پنهانی گروه‌های شبه‌نظامی روبرو است. این رویدادها پرسش‌های مهمی را درباره توانایی دولت مرکزی برای بازگرداندن حاکمیت تمام‌عیار بر خاک خود ایجاد کرده است. آیا بغداد توانسته کنترل واقعی را به دست گیرد یا صرفاً به یک توافق جدید با نیروهای نزدیک به تهران دست یافته است. شواهد میدانی از تداوم نفوذ کتائب حزب‌الله در این منطقه، پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی حاکم بر عراق را برجسته می‌کند.

عملیات جرف‌النصر و چالش‌های ورود نیروهای دولتی

علی زیدی در تاریخ جمعه ۲۹ آبان هم‌زمان با ورود نیروهای امنیتی به منطقه جرف‌الصخر، از آغاز گسترش اقتدار دولت بر سراسر عراق خبر داد. او در پیامی ویدیویی خطاب به نیروهای مستقر در این منطقه که دولت آن را "جرف‌النصر" نامیده است، تاکید کرد که دولت وارد جنگ نشده و همه افراد حاضر در آنجا برادران هستند. نخست‌وزیر عراق هدف دولت را گسترش اقتدار بر تمام خاک، مبارزه با فساد و پایان دادن به حضور سلاح خارج از کنترل نهادهای رسمی دانست. زیدی در این عملیات از مرکز عملیات نظامی در بغداد بر روند استقرار نیروهای دولتی نظارت می‌کرد. قرار بود این عملیات ساعت شش صبح آغاز شود اما پس از چند ساعت تاخیر، ستون‌های نظامی وارد منطقه شدند. علت رسمی این تاخیر اعلام نشد اما ورود نیروها بدون درگیری گسترده صورت گرفت.

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با وجود ورود نیروهای دولتی، گزارش‌ها پس از یک روز حاکی از ادامه حضور کتائب حزب‌الله در جرف‌الصخر بود. نیروهای این گروه حتی اقدام به بازرسی خودروهای ارتش و پلیس فدرال کرده بودند که نشان‌دهنده تداوم نفوذ آن‌هاست. جرف‌الصخر در شمال استان بابل، در جنوب بغداد و نزدیکی مسیرهای ارتباطی پایتخت با استان‌های الانبار و کربلا قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این منطقه در نزدیکی رود فرات، اهمیت امنیتی و راهبردی آن را افزایش داده است. این منطقه که عمده ساکنان آن عرب‌های سنی‌مذهب بودند، در اکتبر ۲۰۱۴ با مشارکت نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح شیعه از کنترل داعش خارج شد. با این حال، پایان حضور داعش به معنای بازگشت سریع ساکنان نبود و کنترل امنیتی توسط گروه‌های مختلف دست‌به‌دست شد.

تلاقی پرونده نفت و تنش‌های امنیتی در منطقه

تنش‌های اخیر میان دولت عراق و کتائب حزب‌الله پس از انتشار اطلاعات یک گزارش محرمانه ۱۹ صفحه‌ای درباره احتمال قاچاق نفت در جرف‌الصخر شدت گرفت. این گزارش که در ۱۸ آبان در رسانه‌های عراقی بازتاب یافت، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و بررسی مسیرهای انتقال نفت تهیه شده بود. اطلاعات این گزارش از فعالیت‌های مشکوک در نزدیکی خطوط انتقال نفت از سال ۲۰۲۱ حکایت داشت. کتائب حزب‌الله به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با نفت متهم شد اما این گروه اتهامات را رد کرد. علی زیدی دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی این موضوع را صادر کرد و هیات‌های تحقیق برای بررسی محل‌های مشکوک به منطقه اعزام شدند.

موضوع به سرعت از پرونده قاچاق نفت فراتر رفت و به اختلاف بر سر کنترل امنیتی جرف‌الصخر تبدیل شد. کتائب حزب‌الله با دفاع از ادامه حضور خود اعلام کرد که استقرار این گروه برای جلوگیری از بازگشت داعش و حفاظت از مسیرهای منتهی به کربلا ضروری است. افزایش اختلاف‌ها، احتمال رویارویی نظامی میان نیروهای دولتی و این گروه شبه‌نظامی را مطرح کرد. با این حال، با یک توافق سیاسی از رویارویی نظامی جلوگیری شد. این توافق با میانجی‌گری رهبران سیاسی شیعه شکل گرفت و مسئولیت امنیتی منطقه را بین نیروهای مختلف تقسیم کرد.

میانجی‌گری جمهوری اسلامی و تقسیم‌بندی جدید نیروها

هم‌زمان با افزایش تنش‌ها، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد سفر کرد و با رهبران سیاسی و گروه‌های مسلح عراقی دیدار داشت. کتائب حزب‌الله در تاریخ ۲۸ آبان تایید کرد که ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل این گروه، با قاآنی دیدار کرده است. هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، و فالح الفیاض، رییس سازمان حشد شعبی، نیز در این نشست حضور داشتند. رسانەهای عراقی گزارش دادند که علی زیدی و اسماعیل قاآنی درباره خروج مسالمت‌آمیز کتائب حزب‌الله از جرف‌الصخر و جایگزینی آن با نیروهای مشترک به تفاهم رسیده‌اند. رویترز نیز به‌نقل از مقام‌های امنیتی عراقی از توافقی با میانجی‌گری رهبران سیاسی شیعه برای جلوگیری از رویارویی نظامی خبر داد.

بر اساس طرح اعلام‌شده، مسئولیت امنیتی جرف‌الصخر میان نیروهای ارتش، پلیس فدرال، پلیس انرژی و یگان‌هایی از حشد شعبی تقسیم شد. با این حال، گزارش‌های میدانی از ادامه حضور کتائب حزب‌الله نشان می‌دهد که توافق برای ورود نیروهای دولتی، لزوماً به معنای پایان نفوذ این گروه نبوده است. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده در اجرای حاکمیت دولت مرکزی در مناطق استراتژیک عراق است.

وضعیت آوارگان و الزامات بازسازی برای بازگشت ساکنان

بر اساس اعلام وزارت مهاجرت و آوارگان عراق، بیش از شش هزار خانواده از ساکنان جرف‌الصخر از سال ۲۰۱۴ آواره شده‌اند و بسیاری از آنها همچنان در مناطق دیگر زندگی می‌کنند. مخلد حازم، مشاور امنیتی سابق ریاست پارلمان عراق، جرف‌الصخر را یکی از پیچیده‌ترین مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح توصیف کرد. او با اشاره به ورود نیروهای دولتی گفت که علی زیدی رسیدگی به پرونده گروه‌های مسلح را از "رأس هرم" آغاز کرده است. به باور او هیچ نخست‌وزیری پیش از این جرات انجام آن را نداشت. حازم با این حال تاکید کرد که هنوز برای ارزیابی موفقیت دولت زود است.

به گفته مخلد حازم، زیرساخت‌های جرف‌الصخر به‌شدت آسیب دیده و بدون بازسازی منطقه، امکان بازگشت ساکنان فراهم نخواهد شد. او افزود که کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های منطقه، استقرار نیروهای امنیتی و ایجاد مرکز فرماندهی عملیات، جایگاه پیشین جرف‌الصخر را به‌عنوان منطقه‌ای خارج از دسترس دولت تضعیف کرده است. تکمیل این روند به انحصار سلاح در دست دولت و پیگیری پرونده‌های امنیتی و اقتصادی منطقه بستگی دارد. جریان‌های سنی خواهان حل‌وفصل این پرونده و بازگشت آوارگان هستند اما موانع ساختاری و امنیتی همچنان پابرجا است.