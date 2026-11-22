سخنگوی آموزش و پرورش بوشهر اعلام کرد که مدارس استان در روز دوشنبه ۱ آذر ماه به‌طور حضوری فعالیت خواهند کرد.

عبدالمحمد شعرانی ، سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر ، با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی تأیید کرد که فعالیت تمامی مدارس این استان در روز دوشنبه ۱ آذر ماه به‌صورت کاملاً حضوری و بدون وقفه خواهد بود.

این اعلامیه در پاسخ به ابهامات گسترده میان والدین و کادر آموزشی ارائه شده و قطعی بودن روند درسی را برای تاریخ مذکور روشن می‌سازد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در بوشهر تأکید نمود که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی سراسری یا انتقال اجباری کلاس‌ها به فضای مجازی در دستور کار قرار ندارد.

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جزئیات دستورالعمل وزارت آموزش

عبدالمحمد شعرانی اظهار داشت که دستورالعمل جدید وزارت آموزش و پرورش با عنوان پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی در محیط‌های آموزشی به‌سرعت به تمام شهرستان‌ها و مناطق تحت پوشش استان بوشهر ابلاغ گردیده است.

بر اساس این بخشنامه رسمی، مدیران آموزش و پرورش در مناطق مختلف موظف شده‌اند تا مبنای عمل خود را دقیقاً بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارتخانه تنظیم کنند. این فرآیند نظارتی با هدف حفظ سلامت فیزیکی دانش‌آموزان و جلوگیری از شیوع سریع بیماری‌ها در جمعیت‌های پرجمعیت مدارس طراحی شده است.

نقش کارگروه‌های سلامت شهرستان

تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تغییر وضعیت کلاس‌ها به حالت غیرحضوری، کاملاً بر عهده کارگروه‌های تخصصی سلامت شهرستان‌ها و مناطق آموزشی است و از اختیارات مرکزی خارج می‌شود.

رئیس این کارگروه‌ها فرمانداران شهرستان‌ها هستند که با استناد به شرایط بومی و میزان شیوع بیماری در هر مدرسه خاص، تصمیمات موردی را اتخاذ می‌کنند. بنابراین، هرگونه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی احتمالی، تابع بررسی دقیق شرایط محلی و گزارش‌های مستند بهداشتی خواهد بود و نه یک دستورالعمل کلی سراسری.

روند اطلاع‌رسانی و اقدامات آتی

عبدالمحمد شعرانی صراحتاً خاطرنشان ساخت که هرگونه تصمیم بعدی در خصوص غیرحضوری شدن مدارس، صرفاً از طریق مراجع رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی معتبر اعلام خواهد شد.

هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی غیررسمی یا شایعات شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تعطیلی مدارس در بوشهر مبنای قانونی برای تعطیلی ندارد. اولویت اصلی مسئولان اجرایی در این مقطع زمانی، شفاف‌سازی وضعیت درسی و آرامش خاطر والدین و دانش‌آموزان است تا فرآیند آموزش با کمترین اختلال ممکن ادامه یابد.