دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با تحلیل شرایط پس از بستن تنگه هرمز، پیشنهاد پیوستن ایران و مصر به پیمان مکه را برای فروپاشی پیمان ابراهیم داد.

حسین مرعشی ، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، در تحلیلی راهبردی از شرایط اخیر منطقه‌ای، بر لزوم مداخله دیپلماتیک فعال جمهوری اسلامی برای تغییر موازنه قدرت تأکید کرد. او معتقد است که ایران پس از دو جنگ اخیر و اقدامات تأثیرگذاری نظیر بستن تنگه هرمز ، به وضعیتی شبیه به یک "امپراتوری" دست یافته است که می‌تواند با بازی دو برگ استراتژیک، نقشه‌های دشمنان منطقه را مختل سازد.

راهبردهای دیپلماتیک برای خنثی‌سازی ابراهیم

مرعشی پیشنهاد کرد که جمهوری اسلامی باید میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن آتش‌بس ایجاد کند و سپس در کنار مصر به پیمان مکه بپیوندد. او معتقد است این اقدام موجب می‌شود عربستان به جای ائتلاف با اسرائیل، از آن فاصله بگیرد و حقوق مردم یمن نیز تأمین شود. این دیپلماسی فعال می‌تواند به دستاوردهای ماندگار تبدیل شود و نقش مقاومت نظامی را تکمیل نماید.

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تجزیه و تحلیل وضعیت منطقه و پیمان‌های امنیتی

در بررسی وضعیت پس از جنگ ۴۰ روزه و بستن تنگه هرمز، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی توضیح داد که عربستان سعودی تحت فشار دوگانه حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و پیشروی حوثی‌ها به سمت عدن تلاش کرد با وارد کردن ارتش‌های پاکستان و ترکیه، "پیمان مکه" را شکل دهد. اما این سه کشور پای آن پیمان نماندند و این طرح با شکست مواجه شد.

تهدید پیمان ابراهیم و راهکارهای مقابله

از سوی دیگر، با فشار آمریکا و میانجی‌گری نتانیاهو، عربستان در آستانه پیوستن به "پیمان ابراهیم" قرار گرفته است که تهدیدی جدی برای منطقه محسوب می‌شود. مرعشی با تاکید بر اینکه ایران اینک به یک "امپراتوری" تبدیل شده است، توضیح داد که می‌تواند با بازی کردن دو برگ استراتژیک پشت سر هم، پیمان ابراهیم را کاملاً فرو بریزد و غرب آسیا را از دسترس صهیونیست‌ها خارج کند.

چشم‌انداز اقتصادی و تحولات داخلی کشور

در عین حال، مرعشی قدرت گرفتن سپاه و نظامیان این نیرو پس از دو جنگ اخیر را مانعی بزرگ پیش روی فعالیت احزاب و سیاسیون دانست. او همچنین با اشاره به تورم ۹۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۱۵ درصد، گفت که انبساط اقتصادی با منابع داخلی غیرواقعی است و حداکثر رشد ۳ درصد ممکن می‌باشد. وی ضرورت کنترل تورم را شرط اصلی بهبود معیشت مردم برشمرد و بر این باور بود که مسئولان باید تورم را کنترل کنند تا مردم خودشان معیشتشان را تأمین کنند.