تحلیل‌های حسین سلاح‌ورزی در مورد اینکه اگر توافق محقق شود، چه تأثیری بر دلار، سکه و طلا در بازار ایران خواهد داشت و اینکه چرا این نتایج کوتاه‌مدت می‌تواند در بلندمدت قابل‌پایداری نداشته باشد.

حسین سلاح‌ورزی در یادداشت «دلار سیاسی» به بحث تأثیرات احتمالی توافق میان ایران و ایالات متحده بر بازار ارز و سکه در ایران پرداخت. او بر این باور است که اگر توافق حاصل شود، بازار در کوتاه‌مدت واکنش هیجانی نشان می‌دهد و دلار ممکن است کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند، حتی تا ۲۰ تا ۳۰ درصد.

این کاهش در حالی رخ می‌دهد که بازار ایران معمولاً در واکنش به اخبار سیاسی افراط می‌کند؛ به‌طوری‌که در مدت زمان کوتاهی نرخ‌های ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان مشاهده می‌شود. اما برخی پیش‌بینی می‌کنند که دلار به قیمت‌های خیلی پایین‌تر باز می‌گردد؛ سلاح‌ورزی این ادعا را نادرست می‌داند و می‌گوید مگر اینکه توافقی گسترده، پایدار و همراه با اصلاحات اقتصادی جدی صورت بگیرد، این امر درک کردن واقع‌گرایانه نیست.

او توضیح می‌دهد که اقتصاد ایران اکنون با مشکلاتی چون تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد بی‌رویه نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است؛ بیکاری و عدم اعتماد عمومی از جمله این مشکلات هستند. تبریکی که در نوشتار خود می‌کند، درک این نکته است که بازار ارز تنها به قیمت واقعی ارز محدود نمی‌شود؛ بخشی از آن قیمت ترس، نااطمینانی، تحریم و بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد است.

در این شرایط، اگر مصرف‌کنندگان احساس کنند ریسک سیاسی کاهش می‌یابد، قیمت‌ها ممکن است عقب‌نشینی کنند. اما این باور که پس از توافق همه مشکلات برطرف می‌شود، بسیار خوشبینانه است. سلاح‌ورزی توضیح می‌دهد که سکه و طلا نیز همان‌طور که بسیاری فکر می‌کنند، توسط دلار هم‌زمان تغییر می‌کنند، اشتباه است. قیمت سکه تابع دلار نیست؛ بلکه قیمت جهانی طلا نقش مهمی دارد.

وقتی که بازار جهانی طلا به دلیل تنش‌های بین‌المللی، جنگ‌ها و سیاست‌های آمریکا در سطح بالایی می‌ماند، حتی اگر دلار داخلی کاهش پیدا کند، سکه ممکن است به همان شدت کاهش نیابد. در ایران طلا هنوز به‌عنوان یک پناهگاه امن برای بخش زیادی از مردم شناخته می‌شود؛ وقتی اعتماد به اقتصاد پایین است، مردم به سمت طلا می‌روند و در نتیجه افت سکه کمتر از افت دلار است.

محقق همچنین هشدار می‌دهد که اگر مذاکرات شکست بخورد یا توافق ناپایدار باشد، بازار می‌تواند به سرعت برگردد و حتی وارد موج جدیدی از افزایش قیمت شود، زیرا امید به توافق بر میدان می‌رود و تورم و نگرانی‌ها دوباره فعال می‌شوند. برخی تحلیلگران تأکید دارند که تحریم اقتصادی به‌عنوان تنها عامل بحران اقتصادی نادیده گرفته نمی‌شود؛ بلکه باید آن‌طور که درباره ساختار بودجه، بانک‌ها و فضای سرمایه‌گذاری بیان شد، اصلاحات واقعی در اقتصاد انجام شود.

بنابراین اگر توافق می‌تواند در کوتاه‌مدت شوک کاهشی کمتری به بازار وارد کند، اما در بلندمدت مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارند را تماماً حل نمی‌کند. در نهایت، سلاح‌ورزی معتقد است برای رسیدن به وضعیت جدیدی در بازار ارز و سکه، توافق کامل و همراه با اصلاحات ساختاری جامع ضروری است؛ در غیراین‌صورت انتظار می‌رود بازار در کوتاه‌مدت تغییر کند اما در بلندمدت به مشکلات متفاوتی روبرو خواهد شد.

در تحلیل برجسته‌ای از وضعیت اقتصادی ایران، اشاره می‌شود که تغییرات در نرخ ارز در برقراری سیاست‌های پولی و اصلاحات اقتصادی مؤثر خواهد بود و نه صرفاً توسط توافق‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی. او معتقد است نیاز به ادامه داشتن رویه‌های اصلاحی و جلوگیری از درگیری‌های سیاسی برای ثبات بلندمدت بازار ارز است





