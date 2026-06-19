جماعت نظامی اسرائیلی در تلاش برای جمع‌آوری تلفات در منطقه علی‌الطاهر با آتش موشکی حزب‌الله مواجه شدند و عملیات آنها با شکست همراه بود؛ همزمان جنگنده‌های اسرائیلی به چند منطقه لبنانی حمله هوایی کردند.

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که منطقه کفرتبنیت - علی‌الطاهر همچنان برای نفوذ نیروهای اسرائیل ی غیرقابل تسخیر باقی خواهد و رزمندگان این گروه در آنجا دفاعیات خود را ادامه خواهند داد.

طبق این بیانیه، گروهی از نظامیان اسرائیلی که برای انتقال کشته‌ها و زخمی‌ها به سمت کمینی در منطقه علی‌الطاهر حرکت می‌کردند، با آتش موشکی و خمپاره‌ای هدف قرار گرفتند. این نیروها با پوشش دود غلیظ و منور سعی کرده بودند مجروحان و کشته‌های خود را از محل درگیری خارج کنند، اما پیش از تکمیل مأموریت، مورد حمله قرار گرفتند.

حزب‌الله تأکید کرد که در این درگیری، اصابت‌های مستقیم به نیروهای اسرائیلی وارد شده و تلاش آن‌ها برای جمع‌آوری تلفات ناکام آمده است. هم‌زمان منابع لبنانی از حملات هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به کفردجال و منطقه الجبور خبر دادند. این حملات به‌موازات گلوله‌باران توپخانه‌ای اطراف سجد و المحمودیه در العیشیه صورت گرفته است





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