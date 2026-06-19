شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم محرم با بیان اینکه اصول و مبانی مورد تأکید حزب‌الله، «ملی، انسانی و اخلاقی» است، گفت که این رویکرد را از بالاترین ارزش‌های موجود در جوامع انسانی می‌داند. وی اظهار کرد که حزب‌الله در برابر همه اشکال وابستگی ایستاده است و هرگاه با تهدید نظامی روبه‌رو شود، متناسب با آن پاسخ خواهد داد.

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری العهد، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم محرم با بیان اینکه اصول و مبانی مورد تأکید حزب‌الله، «ملی، انسانی و اخلاقی» است، گفت که این رویکرد را از والاترین ارزش‌های موجود در جوامع انسانی می‌داند.

وی اظهار کرد که حزب‌الله در برابر همه اشکال وابستگی ایستاده است و هرگاه با تهدید نظامی روبه‌رو شود، متناسب با آن پاسخ خواهد داد. شیخ قاسم همچنین با اشاره به شعار امسال حزب‌الله با عنوان «الحسین نهجنا» گفت این شعار به معنای پایبندی به راه امام حسین(ع)، پیامبر اسلام(ص) و آموزه‌های دینی است و چارچوب فکری و عملی این جریان را مشخص می‌کند.

دبیرکل حزب‌الله افزود این جنبش به توافق طائف و قانون اساسی لبنان پایبند بوده و اختلافات سیاسی را در چارچوب وحدت داخلی دنبال کرده است. به گفته او، حزب‌الله مسیر آزادسازی سرزمین لبنان را انتخاب کرده و توان نظامی خود را در این چارچوب به کار گرفته است.

وی ادامه داد: از نگاه حزب‌الله، هر اقدام در مسیر مخالفت با اشغالگری و مقابله با ظلم، نوعی موفقیت و دستاورد محسوب می‌شود و مردم آزاد آفریده شده‌اند؛ انتخاب حزب‌الله نیز مخالفت با ظلم، اشغال، قیمومیت و رد پروژه‌هایی است که از بیرون بر لبنان تحمیل می‌شود. او در ادامه گفت حزب‌الله در برابر «جنگ نرم» یا تلاش برای تحمیل اراده سیاسی نیز با ابزارهای در اختیار خود ایستادگی خواهد کرد و مخالفت با ظلم را بخشی از مسیر پیروزی می‌داند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان، در ادامه سخنرانی خود با اشاره به مبانی فکری و سیاسی این جنبش اظهار داشت که حزب‌الله با هرگونه وابستگی سیاسی، فرهنگی، تربیتی و اخلاقی مقابله می‌کند و در صورتی که «دشمن» از ابزار نظامی استفاده کند، پاسخ نیز در همان چارچوب داده خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه مقاومت تنها به میدان نظامی محدود نیست، گفت: هر فردی که به هر شکل در مسیر مبارزه و ایستادگی حضور داشته باشد، از نگاه این جریان در موقعیت پیروزی قرار دارد.

قاسم همچنین اظهار کرد که ترس از مرگ در ادبیات مقاومت جایگاهی ندارد و این موضوع یکی از عناصر اصلی دستیابی به پیروزی است. به گفته او، تهدید به مرگ زمانی کارکرد خود را از دست می‌دهد که طرف مقابل آن را مانعی برای انجام مسئولیت و ادامه مسیر تلقی نکند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود که این جریان خود را متعهد به انجام «تکلیف» می‌داند و بر همین اساس، تهدیدهای نظامی یا فشارهای ناشی از آن را عاملی برای تغییر مواضع خود قلمداد نمی‌کند. دبیرکل حزب‌الله لبنان، در ادامه سخنان خود اعلام کرد آنچه لبنان با آن روبه‌رو است، «خطرناک‌ترین مرحله» و بخشی از «پیچیده‌ترین طرح آمریکایی ـ صهیونیستی» علیه این کشور و محور مقاومت به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت که دشمن، با وجود فشارها، خسارات و تحریم‌ها، نتوانسته بر باورها، پایداری و تداوم حضور حزب‌الله در صحنه تأثیر بگذارد و این جریان همچنان آمادگی تحمل دشواری‌ها را دارد. قاسم با اشاره به هزینه‌های جنگ و تقابل، تأکید کرد که از نگاه حزب‌الله، پذیرش خسارت‌های سنگین، کم‌هزینه‌تر از تسلیم و شکست است و عقب‌نشینی در برابر فشارها گزینه قابل قبول محسوب نمی‌شود.

دبیرکل حزب‌الله همچنین با بهره‌گیری از مفاهیم مذهبی مرتبط با واقعه عاشورا گفت: پیروان «امام حسین(ع)» مسیر خود را در تقابل با «شیوه یزید» تعریف می‌کنند و بر همین اساس، دلیلی برای تسلیم در شرایطی که امکان مقاومت و پیروزی وجود دارد، نمی‌بینند. وی با تأکید بر مفهوم «تکلیف شرعی» افزود از نگاه حزب‌الله، انجام مسئولیت و استمرار در مسیر تعیین‌شده اصل اساسی است و نتیجه نهایی در اختیار خداوند قرار دارد.

قاسم همچنین گفت: هر روزی که مقاومت به فعالیت خود ادامه دهد، به‌معنای تحقق نوعی پیروزی است و جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف اعلام‌شده، خود نشانه موفقیت تلقی می‌شود. حزب‌الله خود را متعهد به حفاظت از لبنان می‌داند و سلاح آن متوجه «دشمن» است و هدف اصلی طرح‌های خصمانه در منطقه، پایان دادن به پروژه مقاومت است





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