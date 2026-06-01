حزب‌الله با طرح پیشنهادی آمریکا برای توقف متقابل حملات با رژیم صهیونیستی موافقت کرده است. این موضوع پس از تماس تلفنی میان رئیس‌جمهور لبنان و وزیر خارجه آمریکا به اطلاع مقامات لبنانی رسیده است.

سفارت لبنان در واشنگتن از آنچه پیشرفت مهم دیپلماتیک خواند، خبر داد و اعلام کرد حزب‌الله با طرح پیشنهادی آمریکا برای توقف متقابل حملات با رژیم صهیونیستی موافقت کرده است.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی سفارت لبنان، این موضوع پس از تماس تلفنی میان ژوزف عون رئیس‌جمهور لبنان و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به اطلاع مقامات لبنانی رسیده و واشنگتن مدعی دریافت موافقت حزب‌الله با این پیشنهاد شده است. طبق جزئیات مطرح‌شده، در چارچوب این طرح حملات رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت متوقف خواهد شد و در مقابل، حزب‌الله نیز از انجام عملیات علیه سرزمین‌های اشغالی خودداری می‌کند.

همچنین پیشنهاد آمریکا شامل گسترش آتش‌بس به تمام خاک لبنان است. در همین راستا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تماس با ندی معوض سفیر لبنان در واشنگتن اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز با این چارچوب موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، سفیر لبنان نتایج این رایزنی‌ها را به رئیس‌جمهور لبنان منتقل کرده و ژوزف عون نیز این موضوع را با حزب‌الله در میان گذاشته است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی حزب‌الله درباره پذیرش چنین پیشنهادی منتشر نشده است و منابع نزدیک به مقاومت تاکنون این خبر را تأیید نکرده‌اند. در همین حال، قرار است نشست‌های مذاکراتی میان لبنان و رژیم صهیونیستی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ادامه یابد تا طرف‌ها درباره تثبیت آتش‌بس و دستیابی به توافقی جامع‌تر گفت‌وگو کنند.

این تحولات پس از افزایش تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه جنوبی بیروت و گسترش درگیری‌ها در جنوب لبنان رخ داده است





