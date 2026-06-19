حزبالله لبنان روز جمعه اعلام کرد که در برابر حملات اسرائیل از خاک و مردم این کشور دفاع خواهد کرد. همزمان اسرائیل را به نقض آتشبس متهم کرد.
حزبالله لبنان روز جمعه اعلام کرد که در برابر حملات اسرائیل از خاک و مردم این کشور دفاع خواهد کرد. همزمان اسرائیل را به نقض آتشبس متهم کرد.
حزبالله اتهام اسرائیل مبنی بر نقض آتشبس از جانب خود را رد کرد و تاکید داشت که اسرائیل است که هرگز به هیچ توافق آتشبسی پایبند نبوده است. حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان به رویترز گفت ایران به این گروه اطلاع داده است که مذاکرات با ایالات متحده بدون اجرای یک آتشبس جامع ادامه نخواهد یافت.
او همچنین از دولت لبنان خواست هرگونه مذاکره مستقیم با اسرائیل را در حالی که حملات اسرائیل به لبنان ادامه دارد رد کند و تاکید کرد که ایالات متحده مسئول تضمین توقف حملات اسرائیل و اجرای مفاد توافق است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و معاون او جیدی ونس در این هفته انتقادهایی بیسابقه از عملکرد نظامی اسرائیل علیه حزبالله مطرح کردند و ایران همچنان تاکید دارد عقبنشینی کامل اسرائیل شرط لازم برای توافق آن با واشنگتن است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که پس از کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی و زخمی شدن چند تن دیگر در حملات شبانه حزبالله، دستور حمله به دهها هدف این گروه را در شب گذشته صادر کرده است. او بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل تا زمانی که لازم باشد در منطقه حائل امنیتی خود در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.
او در اظهاراتی به زبان عبری از دفتر کار خود گفت: در پی حمله جنایتکارانه حزبالله که نقض آشکار آتشبس محسوب میشود، دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم با قدرت به حزبالله حمله کند. به گفته وی، ارتش اسرائیل شب گذشته بیش از ۸۰ هدف حزبالله را مورد حمله قرار داد و دهها نیروی این گروه را کشته است، و سپس صبح روز جمعه نیز حملات بیشتری علیه مراکز فرماندهی حزبالله در دره بقاع انجام داده است.
او افزود: اسرائیل حمله به سربازان یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و بهای بسیار سنگینی از حزبالله برای چنین حملاتی خواهد گرفت. آقای نتانیاهو با تکرار وعدهای که روز پنجشنبه نیز داده بود گفت: اسرائیل تا هر زمان که لازم باشد برای حفاظت از شهرکهای شمالی در منطقه (حائل) امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. نخستوزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که به وزیر دفاع خود، یسرائیل کاتس و رئیس ستاد کل ارتش دستور روشن داده است.
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت که ارتش اسرائیل در لبنان باقی خواهد ماند و در صورت هرگونه حمله، با قدرت قابلتوجه پاسخ خواهد داد. وزیر امنیت داخلی اسرائیل: به ازای هر قطره اشک یک مادر اسرائیلی، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند.
او در بیانیهای پس از کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی و زخمی شدن چند نفر دیگر در حملات شبانه حزبالله گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد به نیروها و غیرنظامیانش آسیبی برسد و هرگونه نقض آتشبس با پاسخ شدید مواجه خواهد شد. او همچنین تاکید کرد ارتش اسرائیل در منطقه حائل جنوب لبنان از ساحل تا ارتفاعات بوفور باقی میماند تا از مناطق شمالی محافظت کند، تهدیدها را خنثی سازد و زیرساختهای نظامی حزبالله را در سطح زمین و زیر زمین نابود کند.
سایه اسرائیل بر بازه ۶۰ روزه؛ سفر جی دی ونس به سوییس برای مذاکره با ایران لغو شد
حزبالله لبنان اسرائیل حمله آتشبس مذاکرات