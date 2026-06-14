حزبالله با حمله پهپادی به شمال اسرائیل، آتشبس شکل گرفته میان دو طرف، براساس معادله «ضاحیه در برابر شهرکهای شمالی اسرائیل» را نقض کرد. ارتش اسرائیل با شلیک پهپاد به حریم هوایی اسرائیل، پاسخ این حمله را داد و درخواستهای حمله متقابل به ضاحیه بیروت در اسرائیل بالا رفت.
حزبالله با حمله پهپادی به شمال اسرائیل، آتشبس شکل گرفته میان دو طرف، براساس معادله «ضاحیه در برابر شهرکهای شمالی اسرائیل » را نقض کرد. ارتش اسرائیل با شلیک پهپاد به حریم هوایی اسرائیل، پاسخ این حمله را داد و درخواستهای حمله متقابل به ضاحیه بیروت در اسرائیل بالا رفت.
در این راستا، ارتش اسرائیل به ۲۹ شهرک و روستای لبنان، هشدار تخلیه داد و چندین عملیات هوایی در حومه بنتجبیل، مجدلزون، منصوری و قلیله در حومه شهر صور لبنان به اجرا درآمد. معادله ضاحیه که به درخواست حزبالله و میانجیگری شخصیتهای سیاسی لبنان، به دست آمد، بر لزوم توقف حملات حزبالله به شمال اسرائیل، به ازای توقف حملات اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت تأکید میکرد.
اما حزبالله از تعهد قبلی خود، عقب نشست و اعلام کرد، به این معادله پایبند نخواهد بود
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