دبیرکل حزبالله لبنان، شیخ نعیم قاسم، در روز پنجشنبه تاکید کرد که تا زمان تداوم اشغالگری اسرائیل، مقاومت به کار خود ادامه خواهد داد.
دبیرکل حزبالله لبنان ، شیخ نعیم قاسم ، در روز پنجشنبه تاکید کرد که تا زمان تداوم اشغالگری اسرائیل ، مقاومت به کار خود ادامه خواهد داد. او تصریح کرد که خلع سلاح مقاومت عنوان نقطه شروع هر توافقی به معنای زوال قدرت لبنان است.
شیخ نعیم قاسم گفت که هدف اصلی خلع سلاح مقاومت به عنوان نقطه شروع هر توافقی، به معنای زوال قدرت لبنان است. او همچنین گفت که آتشبس باید جامع باشد و هیچ جدایی بین جنوب و بقیه لبنان نمیتواند وجود داشته باشد. شیخ نعیم قاسم همچنین به مقامات لبنان گفت که آنها را مسئول انجام وظیفه خود در رسیدگی به تفرقه لبنان ناشی از انتخابهای سیاسی خود میدانند.
او همچنین گفت که ما هیچ ارتباطی بین وجود مقاومت و توقف تجاوز و عقبنشینی اسرائیل نمیپذیریم. دبیرکل حزبالله لبنان همچنین تاکید کرد که ما فقط نگران توقف کامل تجاوز، آتشبس و عقبنشینی اسرائیل هستیم و ما هیچ تعهدی به هیچکس ندادهایم که در برابر تجاوز مقاومت نکند یا به آن پاسخ ندهد
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