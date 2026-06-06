در متن این بیانیه آمده است: «جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران؛ با سلام و احترام؛ ۲۲ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد؛ دولتی که با شعار «وفاق ملی» توانست بار دیگر امید به گفتوگو، همگرایی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای کشور را در جامعه زنده کند. وفاق ملی صرفا یک شعار انتخاباتی نبود؛ بلکه پاسخی به یک نیاز عمیق اجتماعی و ملی بود. نیازی برای کاستن از شکافها و تنشها - هم در داخل و هم در خارج - افزایش اعتماد عمومی و فراهم آوردن زمینه مشارکت گستردهتر شهروندان در ساختن آینده ایران. کشور در این دو سال به ویژه در یک سال اخیر با دشواریهای کمسابقهای روبهرو بوده است. تجربه دو جنگ متجاوزانه و گسترش ناامنیهای پیرامونی، تداوم تحریمها و اخیرا محاصره اقتصادی، تورم سنگین و فرساینده، کاهش قدرت خرید مردم، کمتر شدن فرصتهای اشتغال، نگرانی روزافزون جامعه بهویژه جوانان نسبت به آینده و فشار فزاینده بر طبقات متوسط و اقشار آسیبپذیر، شرایطی سخت را بر جامعه ایران تحمیل کرده است. در کنار این مسائل، ناآرامیهای اجتماعی سالهای اخیر نیز نشان داد که بخشهایی از روند پیشبرد امور کشور ناراضی است؛ اتفاقی که متاسفانه دندان طمع بیگانگان را تیز کرد و کشور را در معرض خطری بزرگ قرار داد. دشوار میتوان تصور کرد ملت دیگری در پنج قاره جهان میتوانست این گونه ایمان و اراده خود را بر توانایی و تکنولوژی قویترین ارتش دنیا تحمیل کند. در خلق چنین حماسهای دولت شما نقش موثری داشت و توانست با حفظ همدلی و وحدت ملی و استمرار خدمات عمومی به تحقق این پیروزی کمک کند. این تلاشها سزاوار تکریم است. اما واقعیت این است که برخی مشکلات پیش از جنگ همچنان ادامه دارد و پس از فتح غرورآفرین مردم انتظار دارند نشانههای روشنی از گشایش در زندگی خود مشاهده کنند؛ گشایشی که بتواند امید به آینده را افزایش بدهد، اعتماد عمومی را حفظ و تقویت کند و چشماندازی روشنتر پیش روی کشور و جامعه قرار بدهد.
در حالی که ۲۲ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد، حزب اعتماد ملی در نامهای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان ، ضمن تأکید بر دستاوردهای اخیر در حوزهی امنیت ملی و ضرورت حفظ وفاق، از دولت خواست برای عبور از فشارهای اقتصادی و اجتماعی ، رویکرد خود را به سمت اقدامات عینی نظیر مبارزه با فساد ، رفع محدودیتهای اینترنتی و گشایشهای سیاسی تغییر بدهد.
این حزب با ارزیابی عملکرد ۲۲ ماهه دولت چهاردهم و تأکید بر ضرورت حفظ «وفاق ملی» به عنوان راهکار عبور از چالشهای کشور، خواستار تبدیل این گفتمان به اقدامات عملی و ملموس برای ترمیم سرمایه اجتماعی شد
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