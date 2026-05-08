حزب دموکرات کردستان ایران: ارتش آمریکا در دفع حملات جمهوری اسلامی مشارکت داشت

حزب دموکرات کردستان ایران تایید کرد نیروهای آمریکایی در رهگیری و ساقط کردن موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند. این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ حمله موشکی و پهپادی به مواضع حزب دمکرات کردستان ایران و دیگر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق انجام شده است. همچنین، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروی دریایی ارتش در عملیاتی، نفتکش «اوشن کوی» را به‌ اتهام «تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران» توقیف و به سواحل جنوبی ایران منتقل کرد. در همین زمینه، شهروندان در پیام‌های خود به مدیابات ایران‌اینترنشنال، از نامشخص بودن زمان دقیق امتحانات نهایی دانش‌آموزان و ابهام در نحوه برگزاری این آزمون‌ها ابراز نگرانی کردند. همچنین، یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال، به وخامت اوضاع معیشت اشاره کرد و گفت با خالی شدن از مواد خوراکی،‌ یخچال او شبیه کمد خانه برای نگهداری وسائل شده است.

حزب دموکرات کردستان ایران در بیانیه‌ای تایید کرد که نیروهای آمریکایی در رهگیری و ساقط کردن موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ حمله موشکی و پهپادی به مواضع حزب دمکرات کردستان ایران و دیگر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق انجام شده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که روابط واشینگتن و رم به‌دلیل اختلاف نظر بر سر جنگ ایران دچار تنش شده است. در همین زمینه، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروی دریایی ارتش در عملیاتی، نفتکش «اوشن کوی» را به‌ اتهام «تلاش برای اخلال در صادرات نفت ایران» توقیف و به سواحل جنوبی ایران منتقل کرد.

صداوسیما نیز گزارش داد این کشتی حامل محموله نفتی جمهوری اسلامی بود و با «سوءاستفاده از شرایط منطقه»، قصد «لطمه زدن و ایجاد اخلال» در صادرات نفت ایران را داشت. در این میان، شهروندان در پیام‌های خود به مدیابات ایران‌اینترنشنال، از نامشخص بودن زمان دقیق امتحانات نهایی دانش‌آموزان و ابهام در نحوه برگزاری این آزمون‌ها ابراز نگرانی کردند.

همچنین، یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال، به وخامت اوضاع معیشت اشاره کرد و گفت با خالی شدن از مواد خوراکی،‌ یخچال او شبیه کمد خانه برای نگهداری وسائل شده است. در همین زمینه، آژانس ایمنی هوانوردی اروپا اعلام کرد کمیسیون اروپا جمعه ۱۸ اردیبهشت دستورالعملی برای کاهش پیامدهای بحران انرژی بر صنعت هوانوردی منتشر می‌کند.

علاوه بر این، پایگاه خبری سیتنا گزارش داد شماری از کاربران در روزهای اخیر از افزایش محسوس تعرفه اینترنت ثابت برخی اپراتورها، بدون اطلاع‌رسانی رسمی و در سکوت خبری، خبر داده‌اند. بر اساس این گزارش، هم‌زمان با بحث‌ها درباره «اینترنت پرو» و تغییر مدل‌های تعرفه‌گذاری اینترنت همراه، نگرانی‌ها درباره موج تازه گرانی خدمات اینترنت ثابت افزایش یافته است. همچنین، ارتش اسرائیل از زخمی شدن سه نیروی خود بر اثر حملات پهپادی حزب‌الله خبر داد.

یک پهپاد دیگر نیز به نزدیکی سربازان اسرائیلی مستقر در لبنان اصابت کرد که در پی آن، یک نفر زخمی شد. جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای پایبندی به آتش‌بس و توقف تمامی عملیات نظامی شد. در همین زمینه، ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شهروندان در گرگان، شعارهایی را که حامیان حکومت روی دیوارها علیه شاهزاده رضا پهلوی یا در حمایت از خامنه‌ای نوشته بودند، پاکسازی می‌کنند





