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حریق مغازه‌های رحمانیه مشهد، تخلیه ایمن ساکنین و اطفای حریق با موفقیت انجام شد

Fire News

حریق مغازه‌های رحمانیه مشهد، تخلیه ایمن ساکنین و اطفای حریق با موفقیت انجام شد
حریقمغازهرحمانیه
📆6/11/2026 1:57 PM
📰EtemadOnline
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آتشپاد دوم محسن اسدی، از وقوع حریق در مغازه‌های واقع در رحمانیه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح پنجشنبه رخ داد و خوشبختانه با اقدام به موقع نیروهای امدادی، تمامی ساکنین واحدهای مسکونی واقع در طبقات فوقانی به سلامت به بیرون انتقال یافتند و حادثه هیچ مصدومیتی نداشت. به گزارش مهر، سرپرست عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: حریق در تعدادی از مغازه‌های این مجتمع تجاری آغاز شده و دود و حرارت ناشی از آن، ساختمان مسکونی ۲۰ واحدی واقع در طبقات بالا را تهدید می‌کرد. وی در تشریح اقدامات انجام‌شده اظهار داشت: پس از اعلام حادثه، نیروهای ایستگاه‌های ۳۰ و ۱۷ به در محل حاضر شدند. اولین اقدام، تخلیه ایمن ساکنین طبقات فوقانی بود که خوشبختانه با هماهنگی کامل، تمامی ساکنین بدون هیچ آسیب‌جانی به بیرون انتقال یافتند. اسدی افزود: همکاران عملیاتی همزمان با تخلیه ساکنین، عملیات اطفای حریق در واحدهای تجاری طبقه همکف را آغاز کردند. با تلاش بی‌وقفه نیروها، از سرایت حریق به طبقات بالا و واحدهای مجاور جلوگیری به عمل آمد. سرپرست عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد ضمن قدردانی از سرعت عمل نیروهای امدادی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.

آتشپاد دوم محسن اسدی، از وقوع حریق در مغازه ‌های واقع در رحمانیه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح پنجشنبه رخ داد و خوشبختانه با اقدام به موقع نیروهای امدادی، تمامی ساکنین واحدهای مسکونی واقع در طبقات فوقانی به سلامت به بیرون انتقال یافتند و حادثه هیچ مصدومیتی نداشت.

به گزارش مهر، سرپرست عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: حریق در تعدادی از مغازه‌های این مجتمع تجاری آغاز شده و دود و حرارت ناشی از آن، ساختمان مسکونی ۲۰ واحدی واقع در طبقات بالا را تهدید می‌کرد. وی در تشریح اقدامات انجام‌شده اظهار داشت: پس از اعلام حادثه، نیروهای ایستگاه‌های ۳۰ و ۱۷ به در محل حاضر شدند. اولین اقدام، تخلیه ایمن ساکنین طبقات فوقانی بود که خوشبختانه با هماهنگی کامل، تمامی ساکنین بدون هیچ آسیب‌جانی به بیرون انتقال یافتند.

اسدی افزود: همکاران عملیاتی همزمان با تخلیه ساکنین، عملیات اطفای حریق در واحدهای تجاری طبقه همکف را آغاز کردند. با تلاش بی‌وقفه نیروها، از سرایت حریق به طبقات بالا و واحدهای مجاور جلوگیری به عمل آمد. سرپرست عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد ضمن قدردانی از سرعت عمل نیروهای امدادی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است

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حریق مغازه رحمانیه مشهد تخلیه ایمن عملیات اطفای حریق سرعت عمل تلفات جانی

 

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