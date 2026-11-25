گزارش دقیق از آتش‌سوزی جنگل دانچگل ناری در کنر که منجر به جانی‌باز شدن دو کودک و مصدومیت پدر آن‌ها شد. جزئیات علت حریق و واکنش‌های محلی.

آتش‌سوزی شدید و گسترده در جنگل‌های منطقه دانچگل ناری واقع در ولایت کنر شرقی افغانستان، منجر به فجایع انسانی و خسارات سنگین زیست‌محیطی شد. این حریق که چهار روز پیش آغاز گردید، در پی تلاش‌های اولیه برای گرم کردن بدن رخ داد و به سرعت کنترل‌ها را از دست داد. در نتیجه این حادثه تلخ، دو کودک از یک خانواده جان خود را از دست دادند و پدر آن‌ها نیز مصدوم شد.

جزئیات فنی حریق و خسارات وارده

امین‌الله شهاب، فرماندار حکومت طالبان در شهرستان ناری ولایت کنر، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی تایید کرد که این آتش‌سوزی از چهار روز پیش در جنگل‌های منطقه دانچگل ناری آغاز شده است. وی افزود که تاکنون بخش وسیعی از پوشش گیاهی این منطقه را در بر گرفته و درآتش سوخته است. بر اساس برآوردهای اولیه، جنگلی به مساحت حدود ۱ کیلومتر مربع شامل درختان ناجو، بلوط و سرو کوهی در این حادثه تخریب شده‌اند. این حجم از سوختگی، تأثیر قابل توجهی بر اکوسیستم بومی و منابع طبیعی این استان شرقی گذاشته است.

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علت وقوع حریق و واکنش‌های اولیه

به گفته مقامات محلی تحت نظارت طالبان، علت اصلی وقوع این آتش‌سوزی، روشن کردن آتش توسط یک چوپان برای گرم کردن خود بوده است. این اقدام ساده و ناآگاهانه، جرقه‌ای شد که به سرعت به یک فاجعه بزرگ تبدیل شد. امین‌الله شهاب بیان کرد که در حال حاضر از گسترش بیشتر آتش جلوگیری شده است. تلاش‌های مشترکی توسط نهادهای مسئول و ساکنان محل برای خاموش کردن کامل حریق در حال انجام است. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که امکانات اطفاء حریق بسیار محدود و ابتدایی بوده است.

درخواست کمک از نهادهای حاکم

ساکنان محلی با انتشار تصاویری از روند مهار آتش‌سوزی با امکانات ابتدایی، نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت موجود ابراز کرده‌اند. آن‌ها از مقامات حکومت طالبان خواسته‌اند برای اطفای کامل حریق و جلوگیری از تخریب بیشتر جنگل‌های این منطقه کمک‌های فوری اعزام کنند. این درخواست نشان‌دهنده ناتوانی منابع محلی در مدیریت بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی است. مردم این منطقه نگران هستند که در صورت عدم مداخله سریع، خسارات بیشتری به درختان و زیستگاه‌های حیوانات وارد شود.

پیامدهای انسانی و اجتماعی حادثه

خبر جان باختن دو کودک و مصدومیت پدر آن‌ها، شوک عمیقی را در میان جامعه محلی ولایت کنر ایجاد کرده است. این حادثه تلخ تنها یک فاجعه محیط‌زیستی نیست، بلکه یک تراژدی انسانی است که تأثیرات روانی和社会ی آن همچنان باقی خواهد ماند. خانواده‌های منطقه ناری با از دست دادن عزیزان خود و مواجهه با تخریب منابع طبیعی، در شرایط دشواری قرار دارند. خواست آن‌ها برای دریافت کمک فوری، نشان‌دهنده نیاز مبرم به حمایت‌های دولتی و بین‌المللی در زمینه امداد و نجات است. این رویداد همچنین توجه را به ضعف زیرساخت‌های ایمنی و مدیریت بحران در مناطق روستایی شرق افغانستان جلب کرده است. مسئولیت‌پذیری در قبال حفظ محیط زیست و جلوگیری از حوادث مشابه، اکنون در صدر اولویت‌های محلی قرار گرفته است.