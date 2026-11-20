آتش‌سوزی در روستای قلعه‌بین تالش، خسارات سنگین به دامداران وارد کرد. مدیرکل مدیریت بحران گیلان بر اهمیت بیمه دام و حمایت استانداری تاکید دارد.

در پی وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در یکی از مناطق روستایی استان گیلان، زندگی اقتصاد معیشتی چند خانواده دامدار با بحران جدی و خسارات مالی سنگین مواجه شده است. این حادثه ناگوار در سه واحد دامداری واقع در روستای قلعه‌بین از توابع بخش کرگانرود شهرستان تالش رخ داد و منجر به تخریب کامل زیرساخت‌های نگهداری دام و علوفه گردید.

جزئیات فنی آتش‌سوزی و خسارات وارده

محمدعلی ویشکایی، مدیرکل مدیریت بحران گیلان، با تشریح ابعاد فاجعه بیان کرد که در جریان این حادثه، پنج انباری و محل اصلی نگهداری دام و علوفه کاملاً در آتش سوختند. بر اساس برآورد دقیق کارشناسان، بیش از ۲۷۰ راس دام سبک و سنگین در جریان این حریق تلف شدند که این عدد نشان‌دهنده عمق زیان مالی وارد شده به دامداران آسیب‌دیده است.

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وی با اشاره به شرایط جوی نامساعد هنگام وقوع حادثه افزود: با وجود وزش باد گرم که می‌توانست خطر آتش‌سوزی را افزایش دهد، حضور سریع و به موقع نیروهای آتش‌نشان شهرداری لیسار مانع از سرایت آتش به منازل مسکونی و جلوگیری از گسترش بیشتر خسارات شد. البته علت دقیق آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است.

چالش بیمه نبودن دام‌ها و حمایت استانداری

ویشکایی با بیان اینکه هیچ‌یک از دامداران تحت‌تأثیر، مکان‌های سوخته یا دام‌های تلف‌شده را بیمه نکرده بودند، هشدار داد که هزینه بیمه این تعداد دام، در حد ارزش ریالی تنها یک دام بود و عدم توجه به این موضوع باعث شده خسارت بسیار سنگین‌تر از حد معمول باشد. این وضعیت نشان‌دهنده غفلت از اصول مدیریت ریسک در بخش کشاورزی و دامداری است.

در همین راستا، با دستور مستقیم هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، پیگیری وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده و اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه در دستور کار قرار گرفته است. اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند تا ضمن ارائه خدمات فنی، بخشی از هزینه‌های جبران‌شده را به این دامداران کمک کنند تا از ورشکستگی کامل جلوگیری شود.

تأمین زیرساخت و زمین موقت برای دامداران

برای حمایت عملی از این خانواده‌ها و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت دامداری، با هماهنگی اداره منابع طبیعی، مقرر شد زمینی به‌صورت موقت در اختیار دامداران قرار گیرد. این اقدام به دامداران اجازه می‌دهد تا دام‌های باقی‌مانده خود را در مکانی مناسب و ایمن نگهداری کنند و چرخه معیشتی خود را از سر بگیرند. همچنین، عملیات اتصال مجدد گاز و سایر زیرساخت‌های ضروری نیز با موفقیت انجام شده است.

پیام ایمنی برای شهروندان و دامداران گیلان

مدیرکل مدیریت بحران گیلان در پایان با توجه به این آتش‌سوزی و تلفات گسترده دام‌ها و خسارت به انباری‌ها و محل نگهداری علوفه و دام‌ها، از همه مردم خواهش کرد که ضمن رعایت موارد ایمنی، بحث بیمه را جدی بگیرند تا در صورت بروز حادثه ناگوار دچار ضرر و زیان مالی سنگین نشوند. این حادثه درسی است برای همه صاحبان صنایع و دامداران برای توجه بیشتر به اصول پیشگیری و بیمه.