حرکات هوایی آمریکا در خلیج فارس و هشدارهای ریاض به تهران

هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در خلیج فارس فعال شدند و کشورهای عربی هشدار دادند که در صورت حمله ایران، به تنهایی یا جمعی پاسخ خواهند داد.

حرکات جدید و قابل توجه هواپیماهای سوخت‌رسان ایالات متحده آمریکا در آسمان منطقه خلیج فارس ، نشان‌دهنده افزایش سطح آمادگی نظامی واشنگتن در پاسخ به تنش‌های فزاینده با ایران است. داده‌های وب‌سایت معتبر ردیابی پرواز "فلایت‌رادار ۲۴" حکایت از عملیات پروازی دست‌کم چهار فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا یی در این آب‌های استراتژیک دارد.

این تحرکات هواپیماها هم‌زمان با تشدید نگرانی‌ها درباره احتمال پاسخ نظامی انفرادی یا جمعی کشورهای عربی به حملات احتمالی ایران انجام شده است. بر اساس اطلاعات ثبت شده در این وب‌سایت، سه فروند از این هواپیماهای سوخت‌رسان از پایگاه هوایی العدید آمریکا در کشور قطر به پرواز درآمده‌اند و در منطقه مستقر شده‌اند.

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مسیر پروازی هواپیماهای آمریکایی در خلیج فارس

یکی از این هواپیماهای سوخت‌رسان به سمت دریای عمان و محدوده‌ای میان سواحل عمان و ایران حرکت کرده است. هواپیمای دیگری نیز در حریم هوایی عربستان سعودی به پرواز درآمده و در آن منطقه مستقر شده است. سومین هواپیمای سوخت‌رسان پس از حدود شش ساعت پرواز عملیاتی، به پایگاه العدید بازگشته است.

هواپیمای چهارم نیز مسیر متفاوتی را از شهر تل‌آویو به سمت امارات طی کرده و در زمان انتشار گزارش، همچنان در آسمان خلیج فارس حضور داشته است. هم‌زمان با این تحولات، تحرکات تازه هواپیماهای ترابری نظامی آمریکا به مقصد سرزمین‌های اشغالی نیز توسط ناظران رصد شده است.

هشدار کشورهای عربی به ایران برای واکنش نظامی

روزنامه معتبر آمریکایی "وال‌استریت ژورنال" گزارش داده است که کشورهای عربی منطقه به تهران هشدار داده‌اند که در صورت هدف قرار گرفتن خاک یا تأسیسات حیاتی آن‌ها در حملات احتمالی، ممکن است به‌صورت انفرادی یا جمعی دست به اقدام نظامی بزنند. این هشدارها در شرایطی مطرح شده که کشورهای عربی خود را برای احتمال ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران آماده می‌کنند.

نگرانی اصلی کشورهای عربی این است که پاسخ تهران به چنین حملاتی، زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی منطقه را نیز در معرض خطر جدی قرار دهد. بر اساس این گزارش، تهران نیز از طریق مواضع علنی و تماس‌های دیپلماتیک غیررسمی هشدار داده است که در صورت حمله مجدد آمریکا، منافع واشنگتن و کشورهای عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد.

رزمایش‌های امنیتی قطر و امارات و دیپلماسی شکست‌خورده

روزنامه وال‌استریت ژورنال همچنین از برگزاری رزمایش‌های امنیتی در قطر و امارات با محوریت تأمین امنیت فرودگاه‌ها خبر داده است. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، با اشاره به تحولات منطقه گفت ابوظبی امیدوار است تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه برسد، اما در عین حال خود را برای بدترین سناریوهای احتمالی آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش، مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجی‌گری قطر همچنان با موانع جدی روبه‌روست. اختلاف دو طرف بر سر ترتیب اجرای تعهدات و امتیازدهی‌ها، به‌ویژه در موضوع محاصره دریایی آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران، از مهم‌ترین موانع پیشرفت مذاکرات به شمار می‌رود.

نقش انگلیس و به‌روزرسانی اهداف تهران

تغییر معادلات منطقه‌ای با تقویت حضور هوایی انگلیس در قبرس تشدید شده و نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری رویارویی نظامی با ایران افزایش یافته است. پیش‌تر یک منبع سیاسی ایرانی اعلام کرده بود که تهران فهرست اهداف خود برای پاسخ به حملات احتمالی آمریکا را به‌روزرسانی کرده و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را در این فهرست قرار داده است.