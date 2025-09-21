حذف حساب یوتیوب نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، توجهها را به خود جلب کرده است. این رویداد در حالی رخ میدهد که روابط بین ونزوئلا و آمریکا در پی اتهامات قاچاق مواد مخدر و استقرار ناوگان نظامی آمریکا در دریای کارائیب، به شدت پرتنش شده است. ونزوئلا در پاسخ به این اقدامات، آموزشهای نظامی برای شهروندان غیرنظامی برگزار میکند.
حساب کاربری نیکلاس مادورو ، رئیسجمهور ونزوئلا در پلتفرم یوتیوب ، روز شنبه از دسترس خارج شد و موجی از توجهها را به خود جلب کرد. این رویداد، که هنوز علت رسمی آن از سوی گوگل، مالک یوتیوب ، اعلام نشده است، در حالی رخ داد که تنش ها بین ونزوئلا و ایالات متحده به اوج خود رسیده است. شبکه دولتی تلهسور در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس، حذف حساب مادورو را بدون هیچ توضیح مشخصی اعلام کرد. این اقدام، ابهامات زیادی را در مورد دلایل احتمالی آن به وجود آورده است.
طبق قوانین یوتیوب، حسابهایی که به طور مکرر قوانین این پلتفرم را نقض کنند، از جمله با انتشار اطلاعات نادرست، سخنان نفرتانگیز یا محتوایی که بر فرآیندهای دموکراتیک تأثیر بگذارد، ممکن است حذف شوند. حساب مادورو پیش از مسدود شدن، بیش از ۲۰۰ هزار دنبالکننده داشت و به طور مرتب برای انتشار سخنرانیها، برنامهها و فعالیتهای رسانهای او مورد استفاده قرار میگرفت. این حساب، به عنوان یک کانال رسمی برای ارتباط با مردم و انتشار دیدگاههای دولت ونزوئلا عمل میکرد و حذف آن، تأثیر قابل توجهی بر توانایی دولت در انتشار پیامهای خود خواهد داشت. این اتفاق در حالی رخ میدهد که مادورو با چالشهای متعددی در داخل و خارج از کشور دست و پنجه نرم میکند.\مادورو در ونزوئلا و سطح بینالمللی با اتهامات جدی مواجه است. مخالفان او، وی را به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته متهم میکنند، انتخاباتی که به گفته آنها، با وجود اختلاف آرای زیاد باخته شده است. کمیسیون انتخابات ونزوئلا، که تحت کنترل حزب حاکم سوسیالیست قرار دارد، تاکنون هیچ سند رسمیای برای تأیید پیروزی مادورو منتشر نکرده است. این وضعیت، به افزایش انتقادات و اعتراضات در داخل کشور دامن زده و مشروعیت دولت را زیر سؤال برده است. افزون بر این، در سال ۲۰۲۰، یک دادگاه فدرال در نیویورک، علیه مادورو به اتهام توطئه برای قاچاق کوکائین به ایالات متحده کیفرخواست صادر کرد. دولت آمریکا نیز جایزه تعیین شده برای دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است و مقامهای آمریکایی او را به عنوان «رهبر یک کارتل مواد مخدر» معرفی میکنند. این اتهامات و اقدامات، روابط ونزوئلا و ایالات متحده را به طور چشمگیری تیره کرده است و تنشهای سیاسی و دیپلماتیک را افزایش داده است. این در حالی است که ونزوئلا با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی متعددی دست و پنجه نرم میکند، و این اتهامات میتواند وضعیت را وخیمتر کند. فشارهای بینالمللی و تحریمهای اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده و دیگر کشورها، بر اقتصاد ونزوئلا تأثیر منفی گذاشته و باعث کمبود مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای ضروری شده است.\تنشها بین ونزوئلا و آمریکا در هفتههای اخیر به شدت افزایش یافته است. ماه گذشته، هشت ناو جنگی آمریکایی مجهز به موشکهای دوربرد و حامل دو هزار تفنگدار دریایی در دریای کارائیب جنوبی، در نزدیکی سواحل ونزوئلا، مستقر شدند. دولت ونزوئلا این اقدام را به عنوان یک «حمله به حاکمیت ملی» و بخشی از یک تلاش گستردهتر برای سرنگونی دولت مادورو توصیف میکند. کاخ سفید، هدف از این استقرار را مقابله با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده و مدعی شده است که ناوگان آمریکایی تاکنون سه قایق تندرو حامل مواد مخدر را منهدم کرده و بیش از ۱۲ نفر از سرنشینان آنها کشته شدهاند. در واکنش به این تحرکات و همزمان با افزایش تنشها، دولت ونزوئلا روز شنبه یک آموزش نظامی یکروزه برای شهروندان غیرنظامی برگزار کرد. هزاران داوطلب هفتههای گذشته برای دورههای آموزشی به پادگانها فراخوانده شدند و مادورو دستور داد تا نیروهای مسلح به طور مستقیم برای آموزش به محلهها بروند. در یکی از این موارد، خیابان اصلی محله پرجمعیت پِتاره در کاراکاس به طور موقت مسدود شد تا دورههای کوتاه آموزش کار با سلاح و دیگر تاکتیکهای «مقاومت انقلابی» برگزار شود. این اقدامات نشاندهنده افزایش آمادگی دفاعی و امنیتی در ونزوئلا است و بیانگر نگرانی دولت از احتمال بروز درگیری یا مداخله خارجی است. این رویدادها در حالی رخ میدهد که ونزوئلا در آستانه انتخابات ریاستجمهوری قرار دارد و هر دو طرف، یعنی دولت و مخالفان، برای جلب حمایت مردمی و افزایش نفوذ خود تلاش میکنند. آینده سیاسی ونزوئلا، در سایه این تنشها و چالشها، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد
ونزوئلا نیکلاس مادورو آمریکا یوتیوب تنش