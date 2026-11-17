شهردار نیویورک با انحلال گروه واکنش راهبردی پلیس و جایگزینی آن با یگان غیرنظامی تنش‌زدای، تغییر رویکرد فوری در مدیریت اعتراضات را اعلام کرد.

ال زهران ممدانی ، شهردار نیویورک ، روز دوشنبه اعلام کرد که گروه واکنش راهبردی پلیس این شهر را منحل خواهد کرد تا یک رویکرد جدید به رهبری غیرنظامی جایگزین آن شود. این تصمیم فوری با هدف کاهش تنش‌ها در اعتراضات عمومی گسترده اتخاذ شده و نشان‌دهنده تغییر بنیادین در استراتژی مدیریت تجمعات توسط مقامات شهری است.

تشکیل یگان غیرنظامی به جای پلیس مسلح

ال زهران ممدانی در بیانیه‌ای مشترک با جسیکا تیش، رئیس پلیس نیویورک، اعلام کرد که یگان منحل‌شده با گروه جدیدی به نام "بخش پشتیبانی گشت" جایگزین می‌شود. بر اساس این برنامه، بخش جدیدی به نام "بخش گفت‌وگوی اجتماعی و تنش‌زدایی" ایجاد خواهد شد که اعضای آن کاملاً غیرمسلح هستند و اختیار بازداشت ندارند. این تغییر ساختاری دقیقاً مطابق با وعده‌های انتخابی ممدانی در سال گذشته برای منحل کردن گروه ضدتروریستی ده‌ساله‌ای است که به دلیل تاکتیک‌های خشن خود مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.

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تاریخچه شکایت‌های حقوقی و تنش‌های اجتماعی

گروه واکنش راهبردی پلیس از سال ۲۰۲۰ در مرکز توجه رسانه‌ها و مراجع قانونی قرار داشت. این یگان پس از اعتراضات تابستان ۲۰۲۰ علیه خشونت پلیس، به دلیل استفاده از اسپری فلفل، بازداشت‌های دسته‌جمعی و استفاده افسران مسلح با تجهیزات ضدشورش، با چالش‌های حقوقی جدی مواجه شد. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، همراه با اتحادیه آزادی‌های مدنی نیویورک و سایر گروه‌های حقوق مدنی، به دلیل استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان، خبرنگاران و ناظران حقوقی، علیه این یگان شکایت کردند که منجر به یک مصالحه حقوقی در سال ۲۰۲۳ شد. ممدانی در این بیانیه تاکید کرد که نیویورکی‌هایی که حق قانونی خود برای اعتراض را اعمال می‌کنند، نباید با همان واکنش پلیسی که برای مقابله با تهدید تروریستی طراحی شده است، مواجه شوند.

واکنش گروه‌های مدنی و اتحادیه‌های پلیس

واکنش‌ها به این اعلامیه متفاوت بوده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی نیویورک و دیگر گروه‌های حقوق مدنی با محتاطانه استقبال از این تصمیم، نگرانی‌هایی را مطرح کردند. آن‌ها احتمال دادند که بخش جدید پشتیبانی گشت ممکن است در نهایت صرفاً یک تغییر نام برای گروه واکنش راهبردی پلیس باشد، نه انحلال واقعی آن. انجمن کمک حقوقی، بزرگ‌ترین دفتر وکیل مدافع عمومی شهر، انحلال این یگان بدنام را ستود، اما هشدار داد که یگان جدید برای جلوگیری از تکرار تاکتیک‌های قبلی به نظارت هوشیارانه نیاز دارد. اتحادیه آزادی‌های مدنی نیویورک نیز اعلام کرد که این یگان جدید را به‌دقت زیر نظر خواهد داشت، از جمله برای اطمینان از پایبندی کامل به توافق سال ۲۰۲۳ با شهر.

در مقابل، اتحادیه‌های پلیس این اقدام را شدیداً نقد کرده و معتقدند که تغییر ساختار حاضر، امنیت افسران پلیس و شهروندان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. این تضاد منافع نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ذاتی در اصلاح ساختارهای اجرایی بزرگ شهری با تاریخچه‌ای طولانی از تنش‌های اجتماعی است.