ایران برای نخستین‌بار پس از ۱۳ سال با حذف کامل نمایندگان از فهرست ۲۰۲۶ کلاریویت مواجه شد، در حالی که عربستان با ۲۷ نفر حضور دارد. دلایل این افت رتبه علمی چیست؟

برای نخستین‌بار در تاریخ انتشار این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در فهرست سال ۲۰۲۶ موسسه کلاریویت با هیچ نماینده‌ای حضور ندارد. این اتفاق پس از ۱۳ دوره متوالی حضور در این لیست، رقم خورده است. در مقابل، عربستان سعودی با ۲۷ نماینده و ترکیه با ۲ نماینده در این رده‌بندی جهانی دیده می‌شوند. این رویداد نقطه پایانی بر روندی است که از سال ۲۰۲۱ شروع شده و به طور مداوم نزولی بوده است.

جزئیات حذف ایران از فهرست ۲۰۲۶ کلاریویت

داده‌های موسسه کلاریویت نشان می‌دهد که حضور ایران در سال ۲۰۱۴ با ۱۰ پژوهشگر آغاز شده بود. این تعداد در سال ۲۰۲۱ به اوج خود یعنی ۱۸ پژوهشگر رسید. پس از آن، روند کاهش شتاب گرفت. در سال ۲۰۲۲، ۱۴ نفر در لیست بودند. سال ۲۰۲۳ با ۶ نفر همراه بود و سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز هر کدام سه نماینده داشتند. امسال این عدد به صفر رسید. نام هر پژوهشگر تنها یک بار شمارش شده است. وابستگی سازمانی اول یا دوم به ایران نیز در محاسبات لحاظ می‌شود.

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تحلیل استراتژیک رقبا و الگوهای جهانی

عربستان سعودی به عنوان رقیب منطقه‌ای، با ۲۷ نماینده پیشرو است. ترکیه نیز با ۲ نماینده در لیست قرار دارد. در مقیاس جهانی، ۸۶.۱ درصد جایگاه‌ها در ۱۰ کشور اول متمرکز است. ۷۴.۴ درصد نیز در ۵ کشور نخست است. آمریکا با ۲۶۰۶ جایگاه و ۳۶.۸ درصد سهم، رتبه اول را دارد. سهم آمریکا نسبت به سال قبل حدود نیم درصد کاهش یافته است. چین با ۱۴۸۴ جایگاه و ۲۰.۹ درصد سهم، جایگاه دوم را دارد. رشد چین ۰.۹ درصد بوده است. اکنون از هر پنج پژوهشگر پر استناد، یک نفر در چین فعالیت می‌کند.

معیارهای جدید اعتبارسنجی پژوهشگران کلاریویت

مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) در سال ۲۰۲۶ بر سلامت پژوهش‌ها تمرکز بیشتری دارد. شیوه انتشار و الگوهای استنادی با دقت بیشتری بررسی می‌شوند. مقالات حذف‌شده به دلیل تخلف، حذف شده‌اند. مقالات پس‌گرفته‌شده و مقالات با بیش از ۳۰ نویسنده کنار گذاشته شده‌اند. دیوید پندلبری، رئیس بخش تحلیل پژوهش کلاریویت، هدف را جلوگیری از الگوهای مشکوک می‌داند. این اقدامات بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی تأکید دارد.

چالش‌های زیرساختی و آینده پژوهش ایران

علت حذف کامل ایران ناشی از عوامل واحدی نیست. کاهش سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها دیده شده است. محدودیت منابع مالی برای پژوهشگاه‌ها وجود دارد. دسترسی به زیرساخت‌های علمی بین‌المللی دشوار است. اختلال و قطعی اینترنت در سال‌های اخیر گزارش شده است. تعطیلی‌های طولانی‌مدت نیز رخ داده است. این موارد بر انتشار پژوهش‌ها تأثیر مستقیم گذاشته‌اند. رتبه علمی دانشگاه‌های ایران افت کرده است. بررسی داده‌های دقیق‌تر برای تعیین عامل نهایی نیاز است.