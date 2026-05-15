حذف گردوغبار فرامنطقه ای و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان بوشهر

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان بوشهر خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار شنبه (۲۶ اردیبهشت) و پایان آن یکشنبه (۲۷ اردیبهشت) خواهد بود. منطقه اثر این هشدار در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۶ و ۲۷ اریبهشت) به تناوب سواحل و فراساحل استان و روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت)سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان خواهد بود. وزش باد متوسط تا نسبتا شدید (گاهی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت) ،افزالیش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر ) احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای به استان و کاهش دید از مخاطرات این هشدار است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و گفت: زمان شروع این هشدار اواخر وقت شنبه (۲۶ اردیبهشت) و پایان آن عصر دوشنبه ۰۲۸ اردیبهشت) خواهد بود. وی اضافه کرد: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید (گاهی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت) ،افزالیش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵０ گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر ) احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای به استان و کاهش دید از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۶ و ۲۷ اریبهشت) به تناوب سواحل و فراساحل استان و روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت)سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان خواهد بود. افزایش ارتفاع موج خلیج فارس،اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر از اثرات این مخاطره است.

