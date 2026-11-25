وزارت بهداشت تبلیغات موسسه اپلای سنتر مبنی بر پذیرش تضمینی بدون کنکور در رشته‌های علوم پزشکی را بی‌اساس و کلاهبرداری خواند و جزئیات هزینه‌های جعلی را فاش کرد.

روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به صراحت اعلام کرد که تبلیغات موسسه غیرانتفاعی " اپلای سنتر" درباره امکان پذیرش بدون برگزاری آزمون کنکور سراسری در رشته‌های حساس علوم پزشکی، فاقد هیچ‌گونه وجاهت قانونی است و تمام ادعاهای مطرح شده در این بیانات، کاملاً غیرواقعی و گمراه‌کننده هستند.

این معاونت در بیانیه رسمی خود تأکید کرد که هیچ‌یک از مجوزهای ادعایی موسسه مذکور برای پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر نشده و فرآیندهای معرفی شده توسط آن مجموعه، هیچ تطابقی با قوانین جاری آموزش عالی در ایران ندارد.

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جزئیات ادعاهای غیرواقعی موسسه اپلای سنتر

بر اساس گزارش‌های دریافتی از وزارت بهداشت، در ترجمه‌های منتشر شده از سوی موسسه "اپلای سنتر" ادعا شده است که این مجموعه می‌تواند متقاضیان را بدون طی کردن مسیرهای معمول پذیرش، بدون حضور فیزیکی در خارج از کشور، و بدون گذراندن ۷۲ واحد درسی لازم، از طریق تشکیل پرونده مستقیم به دانشگاه‌های داخل کشور راه دهد.

این تبلیغات ادعا می‌کنند که تمامی مراحل ادعایی پذیرش در بازه زمانی کوتاه ۳۰ روز به اتمام می‌رسد و تضمین نهایی پذیرش از طریق عقد قرارداد محضری و ارائه ضمانت‌نامه‌های رسمی صورت می‌گیرد که هر دو مورد، مصداق بارز فریب دادن داوطلبان و خانواده‌های آن‌هاست.

تفاوت قوانین واقعی انتقال با تبلیغات موسسه

معاونت آموزشی وزارت بهداشت توضیح داد که فرآیند قانونی انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از کشور، تنها شامل افرادی می‌شود که ۷۲ واحد درسی را با موفقیت گذرانده‌اند و پس از آن باید در آزمون سالانه انتقال که تنها یک‌بار در سال توسط وزارت بهداشت برگزار می‌شود، شرکت کنند.

در این آزمون سالانه، تنها ۲ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط کسب نمره حدنصاب بوده و مجاز به ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی پزشکی خواهند بود و مابقی افراد در صورت عدم موفقیت، نمی‌توانند به صورت تضمینی وارد دانشگاه‌های کشور شوند.

هزینه‌های نجومی و ادعاهای مالی کلاهبرداری

در همین تبلیغات فریبنده، موسسه اپلای سنتر برای پذیرش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پردیس‌های خودگردان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای دانشگاه‌های دولتی مبلغ ۳ میلیارد تومان اعلام کرده است و ادعا کرده که پذیرش در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی به دلیل محدودیت ظرفیت، ۱۲ میلیارد تومان هزینه دارد.

این در حالی است که مقامات وزارت بهداشت صراحتاً اعلام کرده‌اند این موسسه با استفاده از بخش‌هایی از قوانین واقعی به روشی کاملاً فریبکارانه، اعتماد داوطلبان را جلب کرده و با تشریح فرآیندهای غیرواقعی، قصد اخذ مبالغ هنگفتی تا سقف ۱۲ میلیارد تومان از افراد ناآگاه را دارد.

مسیر قانونی واحد و هشدارهای نهایی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت تأکید کرد که تنها راه قانونی و معتبر برای پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی در دانشگاه‌های سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی و پردیس‌های خودگردان، شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور است و هرگونه مسیر دیگری غیرقانونی بوده و زمینه‌ساز کلاهبرداری است.

به همین دلیل از کلیه داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها خواسته شده است پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد با موسسات خصوصی، صحت ادعاها و مجوزهای قانونی را مستقیماً از طریق سامانه‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخبار بهداشتی درمانی استعلام کنند تا از متضرر شدن جلوگیری شود.