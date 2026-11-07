حذف محدودیت برد موشکی سپاه؛ ادعای توانایی هدف قرار دادن مناطق دوردست

سپاه پاسداران اعلام کرد محدودیت برد دو هزار کیلومتر موشک‌های بالستیک برداشته شده است. این اقدام با هشدارهای مجتبی خامنه‌ای درباره پاسخ بدون محدودیت به تهدیدات همزمان است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسماً اعلام کرد که محدودیت خودخواسته دو هزار کیلومتری بر روی برد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی از بین رفته است. این بیانیه در حالی منتشر شد که نگرانی‌ها از بازگشت جنگی تمام‌عیار در منطقه به شدت افزایش یافته و احتمال می‌رود تهران به دنبال توسعه فناوری‌های موشکی با قابلیت هدف قرار دادن مناطق دورتر باشد. سخنگوی این نیرو با تأیید این تغییر رویکرد، اشاره کرد که این سازمان دیگر هیچ‌گونه سد فیزیکی یا محدودیت فنی در زمینه برد موشکی را برای خود قائل نیست.

توضیحات سخنگوی سپاه درباره رفع محدودیت

حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در یک نشست خبری در تهران پاسخ مستقیمی به پرسش‌های رسانه‌ای درباره وضعیت برد موشکی کشور داد. او صریحاً اعلام کرد که محدودیت پیشین دیگر وجود ندارد و این تصمیم توسط خود نیروی نظامی اتخاذ شده است. با این حال، محبی جزئیات دقیقی از وضعیت فعلی ذخایر موشکی ارائه نداد و مشخص نکرد که آیا در حال حاضر زرادخانه‌ای از موشک‌های با برد بیش از دو هزار کیلومتر در اختیار نیروهای مسلح وجود دارد یا خیر.

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نماینده سپاه پاسداران تأکید کرد که این نهاد نظامی مایل نیست تنها به بیان ادعا اکتفا کند، بلکه قصد دارد توانمندی‌های جدید و توسعه‌یافته را در عمل و از طریق اقدامات عینی نشان دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که تهران قصد دارد تا با عمل‌گرایی نظامی، توانایی‌های موشکی خود را به رخ کشنده و بازدارندگی خود را در برابر رقبای منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.

هشدارهای مجتبی خامنه‌ای و زمینه‌های ژئوپلیتیک

اعلامیه حسین محبی تنها چند روز پس از آن مطرح شد که مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیهای که به او نسبت داده شده است، هشدارهای سفت و سختی را مطرح کرد. او اعلام کرد که هر نوع و هر سطحی از تهدید از سوی ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل با پاسخی بدون هیچ‌گونه محدودیت جغرافیایی مواجه خواهد شد. این مواضع هماهنگ، سیگنالهای واضحی از افزایش سطح تنش و آمادگی برای درگیری گسترده‌تر ارسال می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، برد دو هزار کیلومتر شامل بخش‌هایی از یونان، مناطق بالکان، شبه‌جزیره عربستان و بیشتر قلمرو مصر می‌شود. اگرچه تاکنون تأیید نشده که جمهوری اسلامی موشک‌هایی با بردی فراتر از این محدوده در انبارهای خود داشته باشد، اما مقامات آمریکایی پیش‌تر اعلام کرده بودند که فناوری‌های مورد استفاده در برنامه فضایی این کشور قابلیت تبدیل به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را دارا هستند.

تأثیرات عملیاتی و چشم‌انداز آینده

حذف این محدودیت می‌تواند تعادل قدرت را در خاورمیانه و فراتر از آن تغییر دهد. با حذف سد فنی دو هزار کیلومتر، تهران عملاً ادعا می‌کند که می‌تواند اهداف استراتژیک در فواصل بسیار دورتری از مرزهای خود را هدف قرار دهد. این موضوع نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه و متحدان غربی را افزایش داده و احتمال درگیری‌های نظامی جدید را جدی‌تر کرده است.

در همین راستا، گزارش‌هایی از تحلیلگران غربی حاکی از آن است که یک "عملیات هدفمند" علیه رژیم ایران اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جامعه اطلاعاتی غرب در حال آماده‌سازی سناریوهای مختلف برای مقابله با توانمندی‌های موشکی گسترده‌تر تهران است و احتمال درگیری‌های مستقیم یا نیمه‌مستقیم در آینده نزدیک رو به افزایش است.