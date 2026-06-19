حذف موج گرمای هوا و کاهش شرجی در خوزستان، افزایش سرعت وزش باد در غرب و جنوب

محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان، از افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی و غربی خوزستان تا اواسط وقت فردا شنبه ۳۰ خرداد خبر داد. همچنین از اواسط روز یکشنبه تا اواخر روز سه‌شنبه دوم تیر سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی به صورت متوسط گاهی نسبتا شدید خواهد بود. روند افزایش دما تا روز دوشنبه در استان خوزستان تداوم خواهد داشت به گونه ای که در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در بیشتر نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار خواهد بود.

محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط وقت فردا شنبه ۳۰ خرداد به ویژه در صبحگاه و شامگاه، جریان‌های جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، مرک زی و غربی خواهد شد و روز یکشنبه با کاسته شدن از شدت آن، سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خوزستان همچنان متاثر از افزایش رطوبت و شرجی خواهند بود.

همچنین از اواسط روز یکشنبه تا اواخر روز سه‌شنبه دوم تیر سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی به صورت متوسط گاهی نسبتا شدید خواهد بود. روند افزایش دما تا روز دوشنبه در استان خوزستان تداوم خواهد داشت به گونه ای که در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در بیشتر نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار خواهد بود.

در شبانه‌روز گذشته اهواز با ۴۷.۲ و ایذه با ۲۱.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خوزستان گزارش شده‌اند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۴۷.۲ و ۲۷.۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است. مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای اهواز در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.

شهریار عسکری اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱:۰۰ امروز جمعه ۲۹ خرداد، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه استانداری خوزستان در اهواز و ایستگاه شرکت ملی حفاری در اهواز ۱۵۷ و ایستگاه شوش ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است. همچنین هوای دزفول و بهبهان در شرایط «ناسالم برای گروه های حساس» و«نارنجی» بوده است.

همچنین هوای اندیمشک، گتوند، شوشتر، آبادان، خرمشهر و کارون در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است. شاخص کیفیت هوا(AQI) به پنج دسته تقسیم‌بندی می‌شود.

براساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است





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