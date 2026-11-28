اینترمیامی با شکست مقابل کلمبوس کرو از لیگ فوتبال آمریکا حذف شد. در آرژانتین، فلورنسیا مرکاو علیه دیه‌گو گواچی شکایت کرد. شرایط تراکتور نیز بررسی می‌شود.

اینترمیامی در دومین دیدار مرحله نخست پلی‌آف لیگ فوتبال آمریکا با نتیجه یک بر صفر مغلوب کلمبوسکرو شد و راهی خانه شد. این شکست باعث شد فرصت دفاع از عنوان قهرمانی لیگ MLS برای کریستین کیلی گونزالس و هم‌تیمی‌هایش از بین برود. شاگردان سرمربی اسپانیایی در نخستین دیدار این مرحله نیز با نتیجه سه بر صفر بازنده بودند. این تیم اکنون با دو شکست متوالی برابر رقیب سخت خود، به کار خود در رقابت‌ها پایان داد.

ناتوانی خط حمله در برابر کلمبوسکرو

با وجود حضور ستاره آرژانتینی در ترکیب، خط حمله اینترمیامی نتوانست در دو بازی برابر کلمبوسکرو حتی یک گل به ثمر برساند. لیونلمسی در فصل جاری با ثبت بیست و شش گل و هفده پاس گل، یکی از بهترین بازیکنان لیگ بود و در آستانه دریافت سومین جایزه ارزشمندترین بازیکن فصل قرار داشت. این تیم در فصل عادی با به ثمر رساندن هشتاد گل، یکی از قدرتمندترین خط‌های حمله را در اختیار داشت. اما در مراحل حذفی، این قدرت تهاجمی کاملاً غیرفعال شد و نتوانست گره‌ای از کار تیم باز کند. این ناکامی در شرایطی رقم خورد که اینترمیامی از زمان پیوستن مسی در سال دو هزار و بیست و سه، چهار جام کسب کرده است که مهم‌ترین آن قهرمانی فصل گذشته بود. باشگاه امیدوار بود با دفاع از عنوان قهرمانی، به جمع معدود باشگاه‌هایی بپیوندد که در تاریخ این رقابت‌ها دو فصل متوالی به جام رسیده‌اند.

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واکنش سرمربی به حذف زودهنگام از رقابت‌ها

کریستین کیلی گونزالس پس از حذف تیمش، احساس ناامیدی شدیدی از این نتیجه ابراز کرد. او گفت که مانند دیگران بسیار ناراحت است اما باید سر بالا بگیرد و زندگی ادامه پیدا کند. این سرمربی توضیح داد که وقتی تیمی با حضور بهترین بازیکن جهان در این مرحله شکست می‌خورد، طبیعی است که همه از ناکامی صحبت کنند. با این حال، او تأکید کرد که شکست زمانی معنای متفاوتی دارد که برای رسیدن به هدف تلاش نشده باشد. گونزالس که از سپتامبر هدایت اینترمیامی را برعهده دارد، در پایان با اشاره به ماهیت فوتبال گفت که گاهی نوبت برنده شدن است و گاهی نه. او افزود که اکنون نوبت این تیم است که کنار برود و جایگاه خود را به تیم برتر بدهد.

افشای تجاوز جنسی ورزشکاران در فوتبال آرژانتین

فلورنسیا مراکو، بازیکن سی و دو ساله آرژانتینی، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود به شبکه سی‌ان‌ان از فشارهای جنسی دیه‌گو گواچی، سرمربی سابق تیم ریورپلاته، پرده برداشت. این بازیکن که در سال دو هزار و چهارده به باشگاه مورد علاقه‌اش پیوسته بود، گفت تنها یک هفته پس از ورودش از سرمربی جدید پیامکی مبنی بر درخواست تصاویر برهنه دریافت کرده است. مراکو توضیح داد که پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر خواسته‌های گواچی، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری روبه‌رو شد. سرمربی سابق در تمرینات از پشت بازیکن را می‌گرفت و تهدید می‌کرد که اگر مکالمات را پاک نکند، او و تمام خانواده‌اش را خواهد کشت.

پیگرد قانونی شکایات و تغییرات سیاسی در فوتبال

این فشارهای روانی و فیزیکی سرانجام باعث شد مراکو اقدام به خودکشی کند و تصمیم بگیرد دیگر زندگی را تحمل نکند. او اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر در سال‌های دو هزار و بیست و یک، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون نیز شکایت مشابهی ارائه داده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال دو هزار و بیست و یک نقض منشور اخلاقی را تایید کرد اما شعبه قضایی به دلیل عدم کفایت شواهد گواچی را تبرئه کرد. گارتون در واکنش به آن حکم پرسید که وقتی شهادت پنج بازیکن کافی نیست، چه چیزی نیاز است. گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند، پس از تمدید نشدن قرارداد توسط فدراسیون فوتبال آرژانتین به ایتالیا نقل مکان کرد. همسر او در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند.

شرایط دشوار تراکتورسازان در رقابت‌های آسیایی

زنوزی مالک باشگاه تراکتور درباره عملکرد این تیم در لیگ نخبگان آسیا ابراز نارضایتی کرد. او انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباه صددرصدی خود دانست و گفت بازیکنان در مدت سه روز حدود چهل ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بودند. این شرایط سفر طولانی روی عملکرد تیم تاثیر می‌گذارد و هواداران باید خستگی بازیکنان را در نظر بگیرند. زنوزی با پذیرش سنگینی شکست پنج گله اخیر تیم، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد. او گفت با سرمربی و مدیرعامل صحبت کرده است تا در نیم‌فصل تیم را تقویت کنند و تغییر مداوم کادر فنی راهکار مناسبی نیست.

پیگیری اتهامات داوران در لیگ برتر فوتبال ایران

زنوزی درباره پیگیری اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان در انزلی توضیح داد که پرونده در کمیته استیناف قرار دارد. او امیدوار است نتیجه مطلوبی بگیرد و در صورت عدم دریافت پاسخ، موضوع را به فیفا و سازمان داوری ورزشی ارجاع خواهند داد. مالک باشگاه همچنین از تهیه گزارشی درباره اتفاقات ده تا دوازده مسابقه در شهرهای مختلف خبر داد. شکایت به کمیته اخلاق ارائه شده و باید بررسی شود که آیا داوران، ناظران و عوامل اجرایی در انجام وظایفشان کوتاهی کرده‌اند یا گزارش‌های خلاف واقع ارائه شده است. این پیگیری‌ها نشان‌دهنده تلاش مدیران باشگاه برای رسیدن به عدالت در مسابقات داخلی است.