حذف محدودیت جغرافیایی جنگ توسط سپاه پاسداران

سردار محبی اعلام کرد محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده و در صورت تجاوز مجدد، از اهداف جدید دشمن رونمایی می‌شود. بررسی جزئیات بیانات سخنگوی سپاه.

سردار حسین محبی ، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم بزرگداشتی در گلزار شهدای کرمان اعلام کرد که دستور رهبر معظم انقلاب برای حذف محدودیت‌های جغرافیایی جنگ اجرا شده است. این بیانیه در شامگاه یکشنبه دهم آبان ماه ارائه شد و نشان‌دهنده آمادگی کامل نیروهای مسلح برای دفاع از منافع ملی و مقابله با تهدیدات خارجی است.

حذف محدودیت‌های جغرافیایی جنگ

محبی تأکید کرد که تمامی اهداف مادی و غیرمادی دشمن شناسایی شده است. وی افزود اگر دشمن مجدداً تجاوز کند، ظرفیت‌ها و اهداف جدید برای مقابله با او رونمایی خواهد شد. این اقدام بر اساس فرمان رهبری برای ایجاد بازدارندگی حداکثری انجام شده است. نیروهای مسلح با پشتیبانی مردم و اتکا به توانمندی‌های رزمندگان اسلام آماده واکنش سریع و قدرتمند هستند.

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تأکید بر انسجام جبهه مقاومت

سخنگوی سپاه با حضور در جوار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی، پیام خود را بر ضرورت حفظ وحدت ساحت‌های مختلف تأکید کرد. وی اشاره کرد که انسجام جبهه مقاومت از متغیرهای تعیین‌کننده در ایجاد نظم جدید امنیتی منطقه است. سپاه پاسداران خود را هم‌راستا با این جبهه می‌داند و در تمامی مراحل دفاعی، همراهی کامل داشته است. این اتحاد راهبردی بر ایستادگی در برابر ظلم و مقابله با ریخته شدن خون بی‌گناهان استوار است.

آمادگی صددرصدی برای مقابله با استکبار

وی خاطرنشان کرد که سپاه پاسداران برای اطاعت از اوامر رهبری و ایجاد آمادگی هوشمندانه، در وضعیت صددرصدی قرار دارد. شجاعت و تدبیر رهبر معظم انقلاب افق‌های جدیدی را برای رزمندگان گشوده است. این ظرفیت جدید اجازه می‌دهد تا برای دفاع از ایران اسلامی در گستره‌ای فراتر از گذشته عمل شود. ان‌شاءالله با پیگیری این راه، به بازدارندگی حداکثری در آینده نزدیک دست خواهیم یافت.