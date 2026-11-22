ستایش امیرعظیمی و صبا موسوی با کسب تنها یک پیروزی در مرحله گروهی، از صعود به حذفی‌های اسنوکر قهرمانی آماتور جهان در هند بازماندند.

رقابت‌های اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی آماتور های جهان در بخش بانوان با میزبانی کشور هند برگزار شد و نتایج نهایی نشان داد که نمایندگان ایران موفق به حضور در مراحل بعدی نشده‌اند. ستایش امیرعظیمی و سیده صبا موسوی به عنوان تنها دو نماینده کشورمان در این مسابقات بزرگ شرکت کردند و در پایان مرحله گروهی با ثبت رکورد یک پیروزی، راهیابی به مرحله حذفی را از دست دادند.

تاریخچه دقیق و روند رقابت‌های گروهی

این دو ورزشکار ایرانی روز شنبه یک آذر ماه به مصاف حریفان خود در مرحله گروهی رفتند تا مسیر صعود به مراحل حساس‌تر مسابقات را رقم بزنند. نتایج بازی‌ها برای نمایندگان ایران با شکست‌های متعدد همراه بود و فقط در یکی از بازی‌های نهایی توانستند به پیروزی برسند. ستایش امیرعظیمی در روز نخست رقابت‌ها با نتیجه دو بر یک مقابل مگان رندل از ایرلند و همچنین با نتیجه دو بر صفر برابر یی تینگ چئونگ از هنگ‌کنگ بازنده بود.

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سیده صبا موسوی نیز در شروع مسابقات با شکست دو بر صوری برابر کارمیل بیوهات از فیلیپین مواجه شد و این شروع بد، مسیر صعود او را دشوار کرد. در دور دوم بازی‌های گروهی، موسوی توانست با نتیجه دو بر صفر آمی کمانی و عفیفا فخرالدین از میزبان یعنی هند را شکست دهد، اما این پیروزی برای صعود کافی نبود.

موانع صعود و تحلیل نتایج مقابل رقبای آسیایی

ستایش امیرعظیمی در دور دوم نیز نتوانست از سد کرتانا پاندیان از هند بگذرد و با نتیجه دو بر صفر مغلوب حریف خود شد. در آخرین بازی مرحله گروهی که تعیین‌کننده سرنوشت صعود بود، سیده صبا موسوی با نتیجه دو بر یک الا اکانر از ایرلند را شکست داد و ستایش امیرعظیمی نیز پوجا گالوندیا از هند را با همان نتیجه دو بر صفر مغلوب کرد.

با وجود این دو پیروزی ارزشمند در بازی‌های آخر، هر دو نماینده ایران در مجموع تنها یک برد در تمام بازی‌های مرحله گروهی ثبت کردند. این نتیجه کم برای عبور از مرحله گروهی و راهیابی به مراحل حذفی اسنوکر قهرمانی آماتورهای جهان کافی نبود و در نهایت هر دو بازیکن از دور رقابت‌ها حذف شدند.

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این مسابقات اسنوکر نشان داد که رقابت در سطح آماتورهای جهان بسیار سنگین است و نمایندگان ایران برای رسیدن به نتایج بهتر نیاز به تمرینات بیشتر و آمادگی روانی بالاتر دارند. امید می‌رود با توجه به تجربه کسب شده در هند، این ورزشکاران در مسابقات آینده بتوانند نتایج درخشان‌تری برای ایران رقم بزنند.