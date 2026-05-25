حذف ابر و افزایش سرعت وزش باد در لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به نقشههای و مدلهای هواشناسی، پیشبینی افزایش سرعت وزش باد و پوشش ابر در استان را اعلام کرد و از افزایش دما در روز پنجشنبه خبر داد.
بهروز مرادپور اظهار کرد: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز و فردا ۴ و ۵ خرداد برای همه نقاط استان پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت دوشنبه و سهشنبه ۴ و ۵ خرداد سرعت وزش باد گاهی به بازه نسبتاً شدید تا شدید تندبادهای لحظهای میرسد. مدیرکل هواشناسی لرستان اضافه کرد: پیرو هشدار سطح زرد صادره در این مدت شرایط وزش باد میتواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها، احتمال نفوذ گردوخاک، کاهش میدان دید افقی و ... همراه باشد.
وی ادامه داد: همچنین انتظار داریم تا روز پنجشنبه ۷ خرداد شاهد روند افزایش دما در سطح استان باشیم و هوای گرم بر منطقه حاکم خواهد بود
