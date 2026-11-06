رئیس سازمان حج و زیارت از توقف پروازهای عمره به دلیل عدم دریافت اسلات توسط عربستان خبر داد. هزینه‌های خدماتی در عربستان افزایش یافته و نرخ نهایی هنوز اعلام نشده است.

علیرضا رشیدیان ، رئیس سازمان حج و زیارت کشور، با اشاره به تعلیق سفرهای عمره تأکید کرد که تمام آمادگی‌های داخلی انجام شده اما صدور اسلات‌های پروازی از سوی دولت عربستان آغاز نشده است. وی در حاشیه حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام نمود که حتی با دریافت فوری اسلات‌ها، پروازها راه‌اندازی خواهند شد. این تصمیم به دلیل محدودیت‌های اعلام شده از سوی ریاض برای پروازهای زائران ایرانی اتخاذ شده است.

وضعیت اسلات‌های پروازی و برنامه‌ریزی‌ها

رئیس سازمان حج و زیارت کشور توضیح داد که تمامی مراحل از رزرو هتل و تغذیه گرفته تا حمل‌ونقل برای سفرهای عمره انجام شده است. با این حال، دولت عربستان هنوز جدول زمانی یا همان اسلات پروازی برای اعزام زائران ایرانی را اعلام نکرده است. در گذشته جداول پروازی ارسال شده بود اما درخواست تغییر به سمت فقط پرواز رفت و برگشت به مدینه داشتند که اجرا نشد. تا زمان اعلام رسمی اسلات‌ها، پروازهای عمره متوقف است و به محض دریافت مجوز، پروازها شروع می‌شوند.

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جزئیات ثبت نام و هزینه‌های پزشکی

در بخش دیگر گفتگوها، علیرضا رشیدیان درباره وضعیت حج تمتع سال آینده توضیحاتی ارائه داد. پیش ثبت نام زائران برای معاینات پزشکی آغاز شده و تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر در این مرحله شرکت کرده‌اند. از آنجا که نرخ نهایی حج هنوز مشخص نیست و هزینه‌های ارزی و هتل‌ها در عربستان تعیین نشده، هیچ مبلغی جز هزینه معاینات پزشکی از زائران دریافت نشده است.

مذاکرات برای تعیین نرخ نهایی و ارز

نرخ برابری ارزی که توسط بانک مرکزی ایران مشخص خواهد شد، نقش کلیدی در قیمت نهایی حج دارد. سازمان حج منتظر اعلام نرخ ارز و مشخص شدن هزینه‌های هتل در عربستان است تا قیمت نهایی را به زائران اعلام کند. ظرفیت اعزام زائران حج تمتع همان ۸۵ هزار نفر سال‌های گذشته است. این ظرفیت نهایی به نتیجه مذاکرات با عربستان و میزان تخصیص ارز توسط دولت یا بانک مرکزی وابسته است.

افزایش هزینه‌های خدماتی در عربستان

علیرضا رشیدیان در پاسخ به سوال درباره گران شدن حج، اعلام کرد که تلاش بر کاهش هزینه‌های سربار داخلی است. با این حال، دولت عربستان افزایش قیمت داشته است. برای مثال، هزینه خدمات در ایام تشریق عرفات و مشعر از ۱۴۰۰ ریال به ۳۱۰۰ ریال در کف قیمتی اولیه رسیده است. همچنین هزینه خدمات نظارت پزشکی از دو ریال به ۴۸ ریال برای هر زائر افزایش یافته است.

تأثیر هزینه‌های ارزی بر بودجه زائران

علاوه بر افزایش هزینه‌های خدماتی در عربستان، بحث هزینه‌های ارزی داخل کشور نیز باید مشخص شود. این دو عامل باعث ایجاد چالش در قیمت نهایی می‌شود. سازمان حج و زیارت تلاش می‌کند تا با کاهش هزینه‌های سربار داخلی، از افزایش بیشتر بار مالی بر دوش زائران جلوگیری کند. مشخص شدن نرخ ارز و هزینه‌های خارجی به زودی صورت خواهد گرفت تا شفافیت کامل ایجاد شود.