معاون اول قوه قضاییه به گرامیداشت شهدای جنگ اخیر و بررسی پیشرفت‌های برنامه تحول و تعالی قوه قضائیه، از جمله دیجیتالی شدن روندهای قضایی، مبارزه با فساد اقتصادی و پیگیری عوامل مرتبط با دولت‌های دشمن پرداخته است.

حمزه خلیلی، حجت‌الاسلام والمسلمین و معاون اول قوه قضاییه ، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه در مساجد تهران، به گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر ، به‌ویژه شهدای هفتم تیر و شهید آیت‌الله بهشتی پرداخت و به قضات و کارکنان دستگاه قضایی هفته قوه قضاییه را تبریک گفت.

او با اشاره به مفهوم "نصرت الهی" که در قرآن آمده است، بیان کرد خداوند به مؤمنان وعده داده که در راه او کوشش کنند، اسباب پیروزی را برایشان فراهم می‌سازد. نصرت الهی به معنای عدم‌قابلیت شکست، ایجاد ترس در دل دشمن و تقویت شجاعت و استقامت در میان مؤمنان است.

خلیلی تأکید کرد در جنگ اخیر، با وجود دارایی‌های گسترده نظامی دشمن، این نیرو دچار هراس و سردرگمی شد، در حالی که مردم ایران به‌واسطه ایمان و استقامت، ایستادگی بر سر میهن را ادامه دادند. او افزود دشمنان ایران محاسبه‌ای اشتباه داشتند؛ آن‌ها انتظار داشتند فشارهای نظامی و جنایت‌ها منجر به تضعیف مردم شود، اما این اقدامات به‌جای آن، انسجام، ایمان و مقاومت جامعه را تقویت کرد





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