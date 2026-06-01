حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سفر خود به شرق هرمزگان با خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دیدار کرد و از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌ها تجلیل به عمل آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سفر خود به شرق هرمزگان با خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، پیام و سلام مقام معظم رهبری به خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه ابلاغ شد و از صبر، استقامت و ایثار این خانواده‌ها تجلیل به عمل آمد. خانواده‌های شهدا نیز در فضایی صمیمی ضمن بیان خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی فرزندان شهید خود، دغدغه‌ها، مطالبات و دیدگاه‌هایشان را با نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در میان گذاشتند.

وکیل‌پور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه، بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: شهدای این حادثه نماد مظلومیت ملت ایران و جلوه‌ای از ایثار و مقاومت مردم هرمزگان هستند. وی در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، این مدرسه را سند اصلی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف کرد و گفت: دشمنان بدانند هرچه را تخریب کنند، ملت ایران با اراده‌ای قوی‌تر آن را بازسازی خواهد کرد.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب افزود: امروز مدرسه شجره طیبه میناب به نمادی از مقاومت و ایستادگی تبدیل شده و یادآور مناطقی همچون شلمچه، طلائیه، فکه، ضاحیه جنوبی لبنان و یمن است؛ مکان‌هایی که روایتگر ایثار، مظلومیت و مقاومت ملت‌ها در برابر تجاوز و جنایت هستند. وی با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به مردم هرمزگان، از صبر، بصیرت و همراهی مردم این استان قدردانی کرد و گفت: وظیفه همه مسئولان و آحاد جامعه، قدردانی از مردم فهیم، صبور و مقاوم هرمزگان است که در سخت‌ترین شرایط، پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در ادامه سفر خود به شهرستان سیریک نیز با خانواده شهید اهل سنت فریدون ملاحی دیدار کرد. شهید ملاحی در جریان جنگ رمضان و هنگام فعالیت صیادی، هدف حمله هواگردهای رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وکیل‌پور در این دیدار ضمن ابلاغ سلام و پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب، از صبر و استقامت خانواده این شهید تجلیل کرد و بر نقش وحدت‌آفرین شهدای شیعه و اهل سنت در دفاع از عزت و امنیت کشور تأکید داشت





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حجت‌الاسلام والمسلمین وکیل‌پور مدرسه شجره طیبه شهدای هرمزگان وحدت ملی مقاومت ملت ایران

United States Latest News, United States Headlines