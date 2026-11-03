داماد خانواده‌ای در تهران همسر و فرزند سه‌ساله‌اش را به دلیل اختلافات خانوادگی در انباری پشت‌بام حبس کرده بود که با شکایت خانواده کشف شد.

پلیس پایتخت با دریافت شکایتی از سوی خانواده‌ای مبنی بر ناپدید شدن دخترشان، وارد پرونده‌ای جدی شد. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید که داماد خانواده ، همسر و فرزند خردسال خود را در یک انباری واقع در پشت‌بام خانه مسکونی، حبس کرده است. این ماجرا ساعت دو و نیم بامداد امروز پس از تماس پلیس با کلانتری‌های جنوب تهران و گزارش خانواده قربانی آغاز شد.

گزارش اولیه خانواده در کلانتری

ماموران کلانتری جنوب تهران پس از ورود افراد خانواده، با ادعای احتمال قتل روبرو شدند. اعضای خانواده اظهار داشتند که فکر می‌کنند دامادشان دخترشان را به قتل رسانده است و چند روزی است که هیچ خبری از او به دست نیاورده‌اند. آن‌ها توضیح دادند که دخترشان چند سال پیش ازدواج کرده و دارای دو فرزند به نام‌های یک دختر سه‌ساله و یک پسر پنج‌ساله است.

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خانواده تأکید کردند که زندگی این زوج ابتدا به‌ظاهر خوب بود، اما مدتی است اختلافات شدیدی بین آن‌ها ایجاد شده است. گفته‌های آن‌ها حاکی از این بود که در گذشته نیز گاهی دخترشان قهر می‌کرد اما همگی تلاش می‌کردند آن‌ها را آشتی دهند. با این حال، این درگیری‌ها تکرار شد تا اینکه دو روز قبل، آخرین تماس تلفنی از سوی دخترشان انجام شد.

تفاصيل تماس‌های تلفنی و درگیری‌ها

در آخرین تماس تلفنی، دختر خانواده در حال گریه بود و مشخص بود که شوهرش وی را کتک زده و درگیری فیزیکی رخ داده است. بلافاصله پس از این تماس، تلفن دخترش خاموش شد و دیگر پاسخگو نبود. خانواده با زنگ زدن مکرر به شماره داماد، توانستند به هیچ‌وجه او را پیدا کنند.

اعضای خانواده همچنین مراجعه حضوری به خانه داماد را گزارش کردند که در آن زمان در را باز نکرد. آن‌ها در جست‌وجو، خانه اقوام و فامیل را نیز گشتند اما موفق به یافتن دخترشان نشدند. اوج نگرانی زمانی رخ داد که خانواده دوباره به درب منزل رفتند و داماد در را باز کرد اما اجازه ورود نداد و آن‌ها را با دادوفریاد از خانه بیرون کرد.

بررسی صحنه جرم و بازداشت متهم

این رفتار مشهود باعث شد خانواده نیمه‌شب با فرض قتل دخترشان به کلانتری مراجعه کنند. بازپرس محمدی پس از شنیدن جزئیات، دستور داد مأموران به محل خانه مورد نظر اعزام شوند. مأموران کلانتری طبق دستور به درب منزل رفتند و در این بازدید، مرد جوان در را باز کرد و به تحقیقات اجازه داد.

مرد در همان ابتدا مکان همسرش را مشخص کرد و اقرار نمود که به دلیل اختلافات موجود، وی را در اتاقک پشت‌بام حبس کرده است. مأموران با رفتن به پشت‌بام، انباری کوچک را مشاهده کردند که زن و دختر سه‌ساله‌اش دو شبانه‌روز در آن محبوس شده بودند. در نهایت، زن و کودک خردسالش از آن مکان نامطلوب آزاد شدند.

اقرار داماد و وضعیت روانی قربانیان

داماد خانواده در تحقیقات اولیه اظهار داشت که به دلیل عصبانیت از اختلاف شدید با همسرش، پسر پنج‌ساله‌اش را نزد یکی از اقوام فرستاده است. او بیان کرد که همسرش را به پشت‌بام برد تا دیگر او را اذیت نکند، اما به دلیل بهانه‌گیری مدام دختر کوچکش، وی را نیز پیش مادرش حبس کرد.

بررسی‌های اولیه نشان داد که زن از نظر روانی بسیار پریشان و به‌هم‌ریخته است. با دستور بازپرس، زن و فرزند سه‌ساله‌اش به خانواده‌شان تحویل داده شدند تا در آینده نزدیک مورد معاینه پزشکی قانونی قرار گیرند. مرد جوان نیز به کلانتری انتقال یافت تا برای ادامه تحقیقات و بررسی ابعاد دیگر ماجرا در دادسرا حاضر شود.